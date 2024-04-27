防路樹倒伏奪命 林業專家：健檢結果褐根病居多

彰化、高雄昨天分別傳出路樹「殺人」，奪走郵差及散步市民共2人生命，路樹維護管理受國人關注；根據林試所樹木醫學中心2016年重要病蟲害通報案件統計，樹倒病害占總案件55％，褐根病占總通報案件37%；林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病逾9成。

嘉義市政府為守護路樹及公園景觀樹，2022年起分3年編列2000萬元防治褐根病，提升景觀樹木修剪專業，市府建設處去年開辦「景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，今年建立行道樹健檢制度，讓城市綠化安全美觀。

林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，各地路樹管理機關多，維護管理未落實，路樹在秋冬季節適合修剪，但公部門為防颱大多在汛期前修剪，春天巡檢路樹，目視落葉多就有問題，感染褐根病只要看樹根部病灶，平日巡檢很重要，一旦發現樹木園樹木感染褐根病，馬上要處理。

褐根病俗稱樹癌，是褐根病菌感染樹木根部、莖基部的韌皮部、形成層和周邊木質部位，造成植物根系受損。褐根病菌好發在攝氏25 度高溫高濕環境，具傳染性，可透過孢子長距離傳播，台灣主要是透過植物傷口的接觸傳染。

市府建設處說，景觀樹木維護不僅為了美觀，也攸關安全，褐根病蔓延成為關注焦點，為防患未然，市府分3年編2000萬元防治，去年執行6400平方公尺褐根病區域殺菌消毒。

今年導入行道樹健檢，針對過去有樹木倒伏地點，以及榕樹、黑板樹等不耐風樹種，以及人行空間周邊行道樹進行檢測，目標以觀察搭配儀器為4300棵樹確認健康狀態，透過景觀樹木修剪、褐根病防治及行道樹健檢等計畫，兼顧安全同時，為城市撐起綠色的傘，為城市帶來永續與盎然生機。