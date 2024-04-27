快訊

公幼混齡教學家長別焦慮 楷模園所讓孩子出任務成長

員工爆料「列車長規避酒測還上車執勤」！高鐵：已提報懲處

這次可愛！台灣寶可夢中心連3周出新品 7款毛絨玩具、它還能披肩上抱抱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防路樹倒伏奪命 林業專家：健檢結果褐根病居多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義公園在樹上掛告示牌公告防治褐根病。記者魯永明／攝影
嘉義公園在樹上掛告示牌公告防治褐根病。記者魯永明／攝影

彰化、高雄昨天分別傳出路樹「殺人」，奪走郵差及散步市民共2人生命，路樹維護管理受國人關注；根據林試所樹木醫學中心2016年重要病蟲害通報案件統計，樹倒病害占總案件55％，褐根病占總通報案件37%；林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病逾9成。

嘉義市政府為守護路樹及公園景觀樹，2022年起分3年編列2000萬元防治褐根病，提升景觀樹木修剪專業，市府建設處去年開辦「景觀樹木修剪教育訓練暨認證考試」，今年建立行道樹健檢制度，讓城市綠化安全美觀。

林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，各地路樹管理機關多，維護管理未落實，路樹在秋冬季節適合修剪，但公部門為防颱大多在汛期前修剪，春天巡檢路樹，目視落葉多就有問題，感染褐根病只要看樹根部病灶，平日巡檢很重要，一旦發現樹木園樹木感染褐根病，馬上要處理。

褐根病俗稱樹癌，是褐根病菌感染樹木根部、莖基部的韌皮部、形成層和周邊木質部位，造成植物根系受損。褐根病菌好發在攝氏25 度高溫高濕環境，具傳染性，可透過孢子長距離傳播，台灣主要是透過植物傷口的接觸傳染。

市府建設處說，景觀樹木維護不僅為了美觀，也攸關安全，褐根病蔓延成為關注焦點，為防患未然，市府分3年編2000萬元防治，去年執行6400平方公尺褐根病區域殺菌消毒。

今年導入行道樹健檢，針對過去有樹木倒伏地點，以及榕樹、黑板樹等不耐風樹種，以及人行空間周邊行道樹進行檢測，目標以觀察搭配儀器為4300棵樹確認健康狀態，透過景觀樹木修剪、褐根病防治及行道樹健檢等計畫，兼顧安全同時，為城市撐起綠色的傘，為城市帶來永續與盎然生機。

嘉義公園射日塔後方老榕樹感染褐根病砍除樹幹枝葉。記者魯永明／攝影
嘉義公園射日塔後方老榕樹感染褐根病砍除樹幹枝葉。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心防治嘉義市百年樹木園褐根病。記者魯永明／攝影

林業 行道樹 路樹

延伸閱讀

彰化郵差被倒落路樹壓死 檢方將釐清是天災還是人禍

高雄大雨過後路樹擊中多元計程車 司機和2乘客虛驚

路樹倒塌壓死彰化郵差 中華郵政：爭取從優撫卹

大雨狂轟災情不斷 台鐵平溪線路樹倒塌、新竹敞車擦撞

相關新聞

滯留鋒徘徊全台雷雨 吳德榮：今明兩天慎防對流致災

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨對流雲系在...

列車長規避酒測還上車執勤 高鐵公司：已提報懲處

無論是台鐵、高鐵行車人員執勤前，都須通過酒測。近期卻有高鐵員工爆料，有列車長規避酒測還上車執勤。高鐵公司坦言，確有接獲同...

各地防雷雨突襲！降雨熱區換中北部 下周只1天空檔又轉濕涼

今天鋒面仍在台灣附近持續影響，水氣偏多且不穩定，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，各地降雨機率還是偏高，留意有局部強...

2波鋒面雨炸全台 中南部恐強降雨 明趨緩下周二又變天

未來一周預計有兩波鋒面陸續影響台灣，中央氣象署表示，天氣相當不穩定，當對流發展旺盛時，易伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等...

天氣展望 未來1周天氣不穩定 氣象署指這時才水氣減少

未來長期天氣展望，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」表示，第1周（今天至5月3日）受鋒面影響，各地有短暫陣雨或...

防路樹倒伏奪命 林業專家：健檢結果褐根病居多

彰化、高雄昨天分別傳出路樹「殺人」，奪走郵差及散步市民共2人生命，路樹維護管理受國人關注；根據林試所樹木醫學中心2016...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。