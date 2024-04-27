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橘世代／【熟齡重訓】減澱粉添蛋白質 健身前別太餓
健身教練黃理騏表示，持續健身的動力，來自於明顯察覺自己身體的改變，像陳初青練出身體線條，或較高齡的學員在生活中感受到體能進步。
黃理騏的學員有七成是五十歲以上，他認為重訓非常適合熟齡族，比起競技運動例如籃球、排球等，健身重訓對熟齡族來說更安全。他提醒，很多熟齡族半途而廢，是因為自己摸索，動作較沒有變化，一陣子之後看不出成效，索然無味就不想繼續，所以找到適合自己的教練很重要。
健身必須搭配飲食的調整，營養師李姿伶認為陳初青成功關鍵是自己準備一日三餐，以及享受重訓和健康飲食的生活。
她建議，熟齡族健身初期的運動強度不會太高，不用刻意在運動前補充香蕉，把握「三餐定時、以低GI食物為主」的原則，但健身前不要太餓，以免課程中無法專注，很多人運動後很餓，會吃只有熱量沒有營養素的食物例如餅乾，造成愈運動愈胖。
國人外食比率高，她提醒盡量吃原型食物，外食不喝湯，澱粉減半或減量，其次要充足蛋白質，許多人習慣吃較多碳水化合物來達到飽足感，導致大部分人攝取的蛋白質都不夠，蛋白質來自豆魚蛋肉，豆干、豆腐都是很好的來源。
陳初青談到以前自己做菜都是大盤菜一起吃，沒有計算分量，而且偏好炸物，開始健身後，改採一人一份餐盤，「吃多少，吃什麼，清清楚楚，家人也因此更健康，體檢數據更好」。
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