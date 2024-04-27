部分負擔新制上路半年 分級醫療進步小

健保署公布部分負擔新制施行半年成果，健保增加廿一點四五億元收益，民眾門診就醫費用平均增加二百元、急診增加八十二元；疫後醫療院所就醫次數提升，但基層診所就醫占率與新制上路前半年相比，僅增○點○八個百分點。專家指出，部分負擔上路後，民眾降低停留醫院時間，但是否有助分級醫療，短期內難看出效果。

去年七月開始，民眾未經轉診直接到大醫院就醫，門診藥品部分負擔及急診部分負擔調漲，醫學中心急診部分負擔從原本的四五○元，漲到七五○元。

健保署日前於健保會報告，新制上路至今，基層診所的就醫件數占率，去年下半年為百分之七十點二五，與疫情前，二○一九年下半年的百分之七十一點一八相比，新制上路後的基層診所就醫率較低。

部分負擔調整後，民眾門診就醫負擔增加二百元、中低收入者約增加一二○元、身心障礙者增加卅元；以醫院層級分析，民眾於醫學中心與區域醫院門診就醫增加約卅元、地區醫院十七元，基層診所不變。平均門診就醫次數較二○二二年增加一點三人次，也較二○一九年增加○點六人次。

慢性病患就醫費用平均增加五十至九十元，三高病患更增加一百元至一四○元。慢箋每次調劑藥費下降十九元，預估省七點二億點元，但新增首次調劑部分負擔，平均收六十五元，增收十二億元。

民眾於急診就醫次數未明顯增加，但急診醫療費用平均增加八十二元，醫學中心急診輕症占率從去年上半年百分之七點八二，下半年降至百分之六點八四；重症檢傷一級患者暫留時間，從上半年的十五點六小時，到下半年降至十四點二小時。

醫改會執行長林雅惠表示，數據雖顯示醫院減少急診輕症患者、降低重症患者暫留時間，但短時間內難看出改善分級醫療的成效。

督保盟發言人滕西華表示，台灣醫療密度高，醫學中心急診壅塞並非都是輕症引起，增加部分負擔達到分級醫療效果有限。

健保署長石崇良說，部分負擔實施半年來，慢性病患至基層診所就醫增加，輕症病人至醫學中心急診就醫也下降，制度持續滾動檢討。