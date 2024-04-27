橘世代／【熟齡重訓】94歲進健身房 爺奶成就解鎖

隸屬陽光基金會的陽光活力中心八德館，是專為六十五歲以上銀髮族、身心障礙者以及一般民眾通用的健身房，健身教練葉宗鑫、鄧浩翔兩人指導銀髮族健身的資歷大約五年，許多八十歲以上的高齡爺奶學員。兩人表示，擔任熟齡族教練不單單是指導運動，會很重視心理層面，給予更多鼓勵，讓學員有信心。

葉宗鑫表示，健身房的銀髮族大致上分為兩類，一是社經地位較高，到一定年紀後為了提升特定運動表現而來，例如不少學員打高爾夫球，希望加強訓練脊椎的靈活度，讓打球時的身體旋轉動作更輕鬆。

還有一名七十八歲的奶奶來到健身房訓練三年，剛開始看到壺鈴的反應是「這東西好重我不要拿」，現在會自己拿起各項器材訓練。疫情解封後，跟女兒一起到西班牙走朝聖之路，健身後的體力不輸年輕人，旅途玩得很開心。

另一類則是日常生活中有些動作漸漸感到吃力，例如本來一口氣爬一層樓梯，現在要休息好幾次才能爬完，或是從椅子上很難站起來、曬衣服無法抬起手臂等狀況，「這類學員都是被女兒帶到健身房。」兩人笑稱目前為止還沒遇過被兒子帶來的學員。

學員中年紀最高的是九十四歲奶奶，「奶奶本來沒有意願，也是在女兒們的陪伴下來到健身房訓練。」原本走路都要看護扶著，慢慢地，可以比較容易從椅子上站起來，看護扶著也沒那麼吃力了，甚至七十一歲的兒子看見媽媽的進步，自己也跑來報名。

鄧浩翔表示，有些年紀較大的爺奶會認為平時到公園運動就好，但日常生活大多是低強度的活動，所以需要額外作訓練。

他們建議熟齡族重訓前可以先健診，了解自己的身體狀況、骨質密度等，訓練時也會感到更安全、安心。