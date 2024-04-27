院長講堂／攔截骨折骨鬆 翻轉中老年人輪椅文化

梓榮醫療社團法人弘大醫院院長劉有漢是骨科權威，弘大在他帶領下，26年來朝向骨科專科醫院發展，以「成為社區民眾值得信賴的骨科、健康促進醫院」為使命，提供專業醫療服務。

三代行醫 他服務苗栗鄉親

劉有漢是單車運動愛好者。記者胡蓬生／攝影 劉有漢的祖父、父親都是醫師，祖父是台北日本總督府醫學校出身，父親在台大前身的台北帝國大學學醫，他從小傳承將來要當醫師、行醫救人的觀念，早已認定當醫師是他人生必走之路。

高醫畢業、服役結束後，劉有漢即到日本東京大學攻讀骨科專業，取得醫學博士學位。由於他個性比較傾向當外科醫師，因此選擇走骨科專科。返台後，他在中國醫藥大學、高醫大擔任骨科副教授一段時間。30多年前他回到苗栗家鄉行醫，並且在老家的土地上創設弘大醫院，服務鄉親至今已26年，對他來說特別有成就感。

骨科聯合照護 獲國際認證

劉有漢訂定的醫院發展目標，是打造弘大成為以骨科為重點的優質醫院，目前院內骨科醫師有6位，還有其他不同科別醫師搭配。除骨科要持續精進，弘大也率先在苗栗加入「骨科聯合照護計畫」並取得國際認證，同時有跨科別團隊介入評估，一起「攔截骨折骨鬆」，希望在病患發生骨折前就提供防護。

苗栗老年人口已近20%，弘大去年成立「健走杖推廣中心」及「弘大不倒翁學校」，希望藉由健走杖運動推展和練習，循序漸進，讓老人「站起來、走得穩」，翻轉中老年人常見的肌少症問題及輪椅文化。

2022年，劉有漢獲頒「日本整形外科學會」認證整形外科專門醫，成為台灣唯一擁有日本整形外科學會頒發的證書，相當於台灣骨科醫學會頒發的骨科專科醫師證書。他解釋，日語所謂的整形外科，並非一般人認知的美容外科，其實就是骨科。

劉有漢 製表／元氣中心 「醫病醫心」的核心價值，劉有漢認為，醫師要懂得關心病患，心中有「仁」，眼中才會有病患這個人，病人知道醫師是真心關心他的病痛、肯傾聽他的話，醫師能把關心傳達出去，病患真的會好起來，醫療一個人不只醫表面上的病，用心治療病人，就能得到正向回饋的快樂。

劉有漢每周都會安排一次「總查房」，帶各科主治醫師一起查房關心病患，也要求院內醫師參加學會汲取新的醫療技術，每年還提供2名員工以公假騎單車環島，一些「抽中」的員工往往會認為不可能完成環島行程，但最後都通過挑戰。

踩飛輪騎單車 168飲食養生

劉有漢喜歡踩飛輪健身，每周3天踩飛輪，以較劇烈、高強度的運動發汗，強化心肺功能並培養肌力，天氣好也會和朋友一起騎單車走錫隘隧道。

生活作息規律的他，每天清晨5、6點起床騎單車晨運，7點回來，晚上11點就寢，中午一定午休約1小時。近年開始以蔬食為主、少吃肉，對澱粉量攝取特別節制，維持168的飲食方式。

旅遊、爬山、散步、小酌，都是劉有漢的抒壓方式。每年他會安排和家人一起出國自助旅行，旅遊地點以歐洲為主，因為每個國家都有不同特色，因此每次只選一個國家，像去義大利看教堂藝術，或到西班牙看城堡。平日偶爾會與友人小酌，周日則陪伴家人，與子女參加活動，有空就爬山、散步。