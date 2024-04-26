定期接受政府補助篩檢 上班族揪出早期乳癌

黃姓上班族透過政府提供45歲以上婦女定期篩檢服務，進而揪出早期乳癌。衛福部國健署今天提醒，篩檢發現個案近6成為早期乳癌，5年存活率超過9成，呼籲符合資格者踴躍篩檢。

根據衛生福利部最新統計資料，乳癌是女性癌症發生率的第1位、女性癌症死亡率第3名，乳房X光攝影檢查是目前國際上經實證有效的乳癌篩檢工具。

衛生福利部國民健康署補助，45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史的婦女，每2年接受1次乳房X光攝影檢查，今天透過新聞稿公布統計資料，每年透過篩檢發現的乳癌個案中，有近6成為早期乳癌。

國健署表示，早期（0+1期）乳癌的5年存活率約近100%，第2期為95.6%，第3期為80.5%，但第4期（晚期）乳癌的5年存活率僅約39.4%，篩檢有助及早預防、發現與治療。

國健署以黃姓上班族為例，她在公司健康檢查時，得知政府補助45歲至70歲婦女每2年1次乳房攝影檢查，開始定期接受篩檢，去年檢查後被告知結果疑似異常，確診為乳癌，因及早發現及早治療，歷經手術、治療後，生活逐漸回復正常，已返回工作崗位。

國健署提醒，除了接受乳房X光攝影檢查外，若發現乳房出現異狀，如乳頭有異樣帶血、分泌物、凹陷、表皮發紅或發癢，乳房局部凹陷或凸出、出現腫塊，乳房皮膚出現橘皮、潰爛等異常時，也請儘速就醫。