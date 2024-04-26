藥劑師心情不好註記藥單「媽媽是婊子」 當事人嘆成倒楣鬼：只要一句道歉

基隆市李姓女子24日帶小孩到衛生福利部基隆醫院看診，等待領藥時發現處方簽（藥單）的過敏史欄被寫「媽媽是婊子」。經調查為一名藥劑師所為，因心情不好打字上去的。李女受訪表示，「他心情不好，讓我成了倒楣鬼」，她沒有要提告或賠償，就只是要一句道歉。

衛生福利部基隆醫院今天說明調查結果，指第一時間成立調查小組並主動通報衛生福利部及基隆市衛生局。經約談相關人員後，確定為人員疏失，今天召開考績委員會針對涉案人員進行懲處，因造成病人家屬困擾、社會觀感不佳，損及醫院形象，經考績委員決議予以一次記二大過，當事人並已提辭呈。

李女今天表示，竄改藥單的凶手抓到了，就是藥劑師，因為他心情不好，就亂寫，讓她成了倒楣鬼。

李女說，部立基隆醫院今天中午有跟她說明，但沒有說明是誰，後來她老公再打電話給醫院追問，醫院才坦承是藥劑師所為，醫院告知這位藥劑師生活有壓力，當天情緒不好，心情很不愉快。

李女表示，她當天有過去掛急診，她有按急診領藥鈴，只按了一下，就靜靜的在等，她懷疑可能是因為按了鈴，她希望當事人能道歉。院方說要登門道歉，可是說當事者不會到，她請當事者情緒緩解後再道歉，她沒有要提告或賠償，就只是要一句道歉。

部立基隆醫院表示，虛心接受指正，已就疏失部份進行內部檢討，並有相關策進作為。第一時間致電當事人給予關懷及表達歉意，並保證戮力追查事件原委。於調查結果出爐後，再次致電當事人說明原委及致歉，盼能取得諒解。

部基說，此事發生後，目前已限縮對藥單有權限修改的人員，避免再有類似情況發生。