「肺部焦油20年才能代謝」清除從報名2024戒菸就贏開始

警政署加入「2024戒菸就贏比賽」，成功戒菸的警察不僅可以抽獎金30萬元、6萬元等，警察成功戒菸有兩組特別獎6萬元。刑事警察出身的警政署長黃明昭，以自己曾經「老婆嫌、小孩厭、身體差」進而戒菸的經歷，鼓勵大家把握最後五天報名機會，勇敢踏出成功戒菸第一步。

黃明昭說，在警大就讀期間並沒有吸菸，後來工作經常需要廿四小時，幾乎沒辦法睡覺，才開始吸菸。但身體狀況因此走下坡，家人因他不肯戒菸而對他感到厭惡，因此決心戒菸。他想吸菸時就嚼口香糖，曾經戒過四次，但因為一邊聊案情、一邊泡茶，別人遞菸就自然地又復抽。

直到有次健康檢查，醫師看到黃明昭的肺部影像，問他是否吸菸？叮嚀他每年都要定期檢查，不然可能會變成肺癌，更提醒「肺部的焦油，需要廿年才能慢慢代謝」〪最後，黃明昭花了三年才真正把菸戒掉，戒掉菸後體力慢慢回復，他感恩地說：「如果當時沒戒菸，搞不好早就得了肺癌，肺都已經被切掉一半了」。

為促進全國7.7萬名警務人員及其家庭更健康圓滿，今年全國警局、分局、派出所及分駐所等1700個點，一起拉布條與貼海報，宣導「萬眾一心、快樂戒菸」，加入2024戒菸就贏比賽。

第一組報名的警務人員是嘉義縣東石鄉東石分駐所所長吳彥宏，為了家中牙牙學語的小貝比，決定戒掉23年、每天2包的菸癮，菸齡32年的副所長吳家明今天也報名，成為第202位決志戒菸的警務人員，「雙吳聯手」，快樂戒菸。

東石分駐所正副所長雙吳聯手，一起挑戰戒菸比賽，5月2日起完全不吸菸，贏健康、省菸錢、抽獎金。兩人一起至東石鄉衛生所醫師呂政偉的門診戒菸，副所長吳家明笑稱，所長戒菸他只好「上行下效」跟著戒，同時也是給自己一個最好的「慶祝分手」，暨50歲生日禮物。

金門縣目前有20組人報名戒菸，其中7組是警務人員，占金門報名戒菸總數三分之一。金門金寧分駐所、菸齡20年的林警官對戒菸原本沒有信心，但每天進出分駐所，看著今年戒菸大使陳漢典「萬眾一心、快樂戒菸」的海報，真的很激勵，決定為一歲的兒子拚戒菸。

北市交通警察，29歲林警官有10多年菸齡，他表示:「為了準備孕育下一代，決定先報名戒菸，送太太『母親節的禮物』」。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，目前二百多組警察報名，逾半數30歲以下，但菸齡已超過10年，幾乎都是為了家人或女朋友的期待、警政署的獎勵、加上每天進出看著宣傳海報布條，決定挑戰戒菸。戒菸就贏比賽不僅鼓勵老菸槍戒菸，更激勵年輕吸菸者決心戒菸，為健康設停損點。

「2024戒菸就贏比賽」目前已有5100組民眾上線報名，其中二成表示看到警政單位的宣傳海報或布條，連在陽明山國家公園內，負責取締濫墾、盜伐、盜獵的保安警察第七總隊第四大隊，也在機構外拉布條宣導，被民眾直擊拍下。日前一位參賽民眾，為加強戒菸決心，特地跑到派出所門口拍照，引起警察關心詢問，說明來意後，警察還為他加油打氣，民眾倍感溫馨，來電感謝並表揚警察。

「2024戒菸就贏比賽」於五月二日正式開跑，目前報名倒數五天，有意參加者可以吸菸與不吸菸兩人一組，在五月一日前上「華文戒菸網」報名戒菸，若5月2日至29日，一口菸都不抽，成功戒菸組就有機會抽中最高獎金30萬元。

●「2024戒菸就贏比賽」報名方法：

※ 提醒您：抽菸，有礙健康