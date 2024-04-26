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明中南部豪雨持續轟炸！下周這天另一波鋒面報到 再防劇烈天氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署指出，今天受鋒面及西南風影響，中南部整體累積雨量大，今晚到明天中南部地區持續有局部豪雨發生，其他地區也有間歇性降雨發生。本報資料照片
中央氣象署指出，今天受鋒面及西南風影響，中南部整體累積雨量大，今晚到明天中南部地區持續有局部豪雨發生，其他地區也有間歇性降雨發生。本報資料照片

中央氣象署指出，今天受鋒面及西南風影響，中南部整體累積雨量大，今晚到明天中南部地區持續有局部豪雨發生，其他地區也有間歇性降雨發生。下周日鋒面逐漸往北移動，下周一是未來一周降雨最少的一天。下周二鋒面接近，越晚降雨機率越高，周三周四鋒面影響通過，全台都可能再有劇烈天氣。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天受鋒面及西南風影響，各地都有降雨發生，尤其中南部整體累積雨量大，其他地區也都有間歇性降雨，預計影響到周末，下周日鋒面逐漸往北移動，雨勢就會趨緩。下周一是未來一周降雨最少的一天，各地為多雲，午後留意零星陣雨。下周二鋒面接近，越晚降雨機率越高，周三周四鋒面影響通過，全台都可能有劇烈天氣。

曾昭誠指出，今天台灣附近雲量偏多，中午較強降雨從北部移入，中南部則整天都有線狀對流移入，台南、高雄及屏東出現強度更強降雨，沿海地區有較強陣風、閃電，目前強對流已經通過高雄、屏東，逐漸往恆春半島移動。

他表示，今天嘉義、台南及高雄累積雨量有到近100毫米，主要都是從海上移入水氣，時雨量也都有40至50毫米，今早北部桃園到苗栗累積雨量也有到50至70毫米，時雨量最高則是新竹新豐49.5毫米，另外，高雄內門、台南龍崎及台南仁德都有44到46毫米時雨量，日雨量累積最高則是高雄六龜83.5毫米。

曾昭誠指出，今晚到明晨中南部雨量最多，要留意閃電及強陣風，其他地區也都有降雨，但北部及東半部強度較弱，山區午後也容易有雷陣雨，預計持續到明天晚間。下周日降雨逐漸趨緩，周一降雨最少，但仍要留意午後山區陣雨。

他表示，下周二鋒面影響，越晚降雨機率越高，主要仍由海上較強對流移入，中南部平地有明顯降雨，周三、周四全台降雨又再明顯，降雨強度及時間都會拉長。另外，今明天適逢中至大潮，中南部沿海低窪地區慎防積淹水。

中央氣象署提供未來一周雨勢分布。圖／氣象署提供
中央氣象署提供未來一周雨勢分布。圖／氣象署提供

台南 鋒面 雨量

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