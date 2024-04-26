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瑪利亞快樂襪攜手春水堂 聯名推出珍奶襪

中央社／ 台中26日電

瑪利亞快樂襪攜手春水堂及茶湯會聯名推出珍奶襪，今天並以「夢幻飲品嘉年華」為主題舉辦身心障礙者夢幻飲品畫展，展出13名身障者畫作，希望透過畫展搭起身障者與一般民眾的橋梁。

瑪利亞快樂襪是由財團法人瑪利亞社會福利基金會成立的社會企業品牌，過去3年，銷售超過26萬雙快樂襪，今年與春水堂、茶湯會首次聯名合作，一起推出珍奶襪，每雙襪子都是由回收再利用2支寶特瓶製成的保特紗織造完成，瑪利亞快樂襪目前提供33名身心障礙者工作機會。

30日是世界珍奶日，瑪利亞快樂襪攜手春水堂、茶湯會聯名推出珍奶襪，今天並舉辦身心障礙者夢幻飲品畫展，由13名瑪利亞青年將珍珠奶茶手搖飲畫成一幅幅可愛繽紛的圖畫，透過解構再設計織造成一雙雙超吸睛的珍奶襪。

台中市勞工局副局長羅群穆與瑪利亞基金會執行長陳怡君一起陪伴瑪利亞青年畫家為參觀來賓導覽作品，在母親節即將到來前夕，瑪利亞青年立筠的媽媽特地出席畫展，看到患有聽障沒有語言能力並有重度智能障礙的女兒，竟然有藝術創作天份，還開畫展，感動落淚。

瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，瑪利亞快樂襪工作成員為瑪利亞畫畫班學員，他們都是智能障礙者，平常透過社工、教保員和畫畫老師們，如家人般悉心地照顧及陪伴他們參與作畫，透過畫筆跨越障礙畫出充滿想像力、多彩繽紛的畫作。

春水興業集團財務長劉彥伶表示，看到品牌有機會透過這次合作將帶給他們喜悅的珍奶轉換成作品，覺得很開心，春水堂及茶湯會也搶先公益認購近4000雙快樂襪，5月1日起於全台門市以公益價進行販售，希望以實際行動支持瑪利亞青年的用心與作品，也分享珍珠奶茶帶給大家的快樂與幸福。

珍奶 珍珠奶茶 茶湯會

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