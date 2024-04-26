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雷雨胞通過屏東上空！雨彈伴隨雷聲狂炸半小時 民眾驚呼：威力不輸颱風
受到鋒面影響，26至28日全台各地易有短暫強降雨出現，屏東縣上午僅零星降雨，縣長周春米今天中午前往東港鎮巡視成功抽水站及相關防洪設施後，在下午3時許，雷雨雲形成的雷雨胞通過屏東上空，強風驟雨現象持續狂炸半小時，伴隨打雷、閃電，民眾驚呼「威力一點不輸颱風」，還好是斷斷續續。
周春米說，根據氣象團隊分析，屏東預估26日午後、27日晚上至28日清晨有大雨或豪雨發生，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風，屏北、屏南及沿海低窪等易淹水區域，各單位做好防汛整備，也請各鄉鎮公所落實防汛作業，守護鄉親安全。
她說，屏東近年來積極改善排水設施，積淹水狀況已顯著減少，不過面對極端氣候挑戰仍不可掉以輕心，縣府持續關注鋒面變化並隨時修正模式狀況，若災害發生或有發生之虞時，將立即開設災害應變中心，呼籲沿海低窪地區及山區民眾，周末天氣不穩定，各地可能發生雷擊、強降雨和強陣風，民眾須留意積淹水及土石崩落。
縣府水利處說，東港成功抽水站配置電動閘門、防潮閘門各2扇，豎軸式抽水機3台，抽水站設置90公分警戒抽水設定，抽水量每秒可達9頓；抽水站平時水門開啟，藉水位漲退潮以淨化鎮內排水，當東港溪水位達到警戒時即關閉水門，避免鎮內積水，閘門及抽水站相輔相成，改善易淹水地區水患。
水利處指出，因應本次豪雨預報，縣管抽水站、水閘門與移動式抽水機皆已完成整備作業，發包各區域排水清淤作業、維持水門及抽水站機組正常運作及確保各座滯洪池維持滯洪容量等防汛整備，防汛搶險搶修開口契約廠商隨時待命，辦理搶險搶修作業。
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