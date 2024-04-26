雷雨胞通過屏東上空！雨彈伴隨雷聲狂炸半小時 民眾驚呼：威力不輸颱風

受到鋒面影響，26至28日全台各地易有短暫強降雨出現，屏東縣上午僅零星降雨，縣長周春米今天中午前往東港鎮巡視成功抽水站及相關防洪設施後，在下午3時許，雷雨雲形成的雷雨胞通過屏東上空，強風驟雨現象持續狂炸半小時，伴隨打雷、閃電，民眾驚呼「威力一點不輸颱風」，還好是斷斷續續。

周春米說，根據氣象團隊分析，屏東預估26日午後、27日晚上至28日清晨有大雨或豪雨發生，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風，屏北、屏南及沿海低窪等易淹水區域，各單位做好防汛整備，也請各鄉鎮公所落實防汛作業，守護鄉親安全。

她說，屏東近年來積極改善排水設施，積淹水狀況已顯著減少，不過面對極端氣候挑戰仍不可掉以輕心，縣府持續關注鋒面變化並隨時修正模式狀況，若災害發生或有發生之虞時，將立即開設災害應變中心，呼籲沿海低窪地區及山區民眾，周末天氣不穩定，各地可能發生雷擊、強降雨和強陣風，民眾須留意積淹水及土石崩落。

縣府水利處說，東港成功抽水站配置電動閘門、防潮閘門各2扇，豎軸式抽水機3台，抽水站設置90公分警戒抽水設定，抽水量每秒可達9頓；抽水站平時水門開啟，藉水位漲退潮以淨化鎮內排水，當東港溪水位達到警戒時即關閉水門，避免鎮內積水，閘門及抽水站相輔相成，改善易淹水地區水患。