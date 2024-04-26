勞動節估景點附近國道車多 高公局：比照假日疏導

5月1日勞動節為單一假日，不過，高公局預估，全國道交通量略高於平日量，景點附近國道恐車多，因此比照假日實施開放路肩等交通疏導措施。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，勞動節（5月1日，週三）為單一假日，預估全國道交通量略高於平日量，都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，導致高速公路鄰近景點的路段可能出現車多情形，故比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。

高公局表示，考量勞動節僅為單一日假期，且仍有部分上班上課需求，研判將以短程通勤及旅遊旅次為主。

高公局呼籲，短程用路人如要出門，儘量搭乘公共運輸。自行開車用路人，儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。