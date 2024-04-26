腸病毒流行期！議員盼補助弱勢公費疫苗 新北納入研議
國內腸病毒疫情升溫，急診就醫人次更達10年最高。新北市議員江怡臻今議會質詢表示，腸病毒進入大流行期，但要讓一個孩子完整接種，費用打下來就是近萬元，但對弱勢族群而言是沉重負擔，希望市府能補助弱勢族群，爭取公費疫苗。對此，衛生局長陳潤秋承諾研議。
江怡臻說，疾病管制署日前表示，上周腸病毒門急診就診共1萬1643人次， 較前一周9518人次上升22.3%，已達流行閾值，國內腸病毒正式進入流行期，自1998年腸病毒大流行後，幾乎每3至4年會大流行，但新冠疫情、2019年後，大家防疫措施做得好，就沒有再流行過，但林口長庚兒童醫學中心名譽院長林奏延很擔心，現在6歲以下的幼童缺乏保護力，可能會在未來引起大流行。
江怡臻認為，腸病毒疫苗每劑4000元，完整接種要打2劑，一名孩子完整打完就是近萬元，有些人還要打三劑，生兩個就2萬元、生三個就3萬元，對一般民眾已是很高的負擔，更不用說弱勢族群，希望市府補助弱勢。
新北衛生局表示，目前新北市腸病毒高風險區為中和區，截至4月25日止，中和區幼兒園及托嬰中心因腸病毒停課共累計35班次。
陳潤秋指出，若該區域出現腸病毒71型病例，即會公告為腸病毒高風險區，中和因為有出現71型病例，因此被納入高風險區，新北到目前為止有1567人就診，尚未進入流行期。不過，針對補助弱勢族群部分，陳潤秋表示，會納入研議。
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