勞動節預期1日遊車潮 國道採機動開放路肩及匝道儀控措施

5月1日勞動節將至，高速公路局表示，勞動節為單一假日，預估全國道交通量略高於平日量，都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，高速公路鄰近景點路段可能出現車多情形，因此比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。

高公局表示，考量勞動節僅為單一日假期，且仍有部分上班上課需求，研判將以短程通勤及旅遊旅次為主。現有開放路肩措施照常實施，並視車流狀況實施機動開放路肩，視國道主線交通狀況採取管制，及針對重點路段實施匝道儀控。另所轄路段全線暫停施工及例行養護作業。