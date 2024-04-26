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勞動節預期1日遊車潮 國道採機動開放路肩及匝道儀控措施

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

5月1日勞動節將至，高速公路局表示，勞動節為單一假日，預估全國道交通量略高於平日量，都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，高速公路鄰近景點路段可能出現車多情形，因此比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。

高公局表示，考量勞動節僅為單一日假期，且仍有部分上班上課需求，研判將以短程通勤及旅遊旅次為主。現有開放路肩措施照常實施，並視車流狀況實施機動開放路肩，視國道主線交通狀況採取管制，及針對重點路段實施匝道儀控。另所轄路段全線暫停施工及例行養護作業。

高公局提醒，短程用路人如要出門，盡量搭乘公共運輸。自行開車用路人，盡量提早出門，行前先檢查車輛狀況並養足精神，及利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線避開壅塞路段。

國道勞動節比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。圖／高公局提供
國道勞動節比照例假日採機動開放路肩及匝道儀控措施進行交通疏導。圖／高公局提供

勞動節 高公局 高速公路

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