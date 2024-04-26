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青少年網路遊戲成癮為國外3倍 業者推ESG建防火牆

聯合報／ 記者何醒邦/台北即時報導
鑒於遊戲成癮問題頻傳，有業者率先接軌國外先進的「責任遊戲」概念，對高風險玩家建立防火牆機制。中新社
鑒於遊戲成癮問題頻傳，有業者率先接軌國外先進的「責任遊戲」概念，對高風險玩家建立防火牆機制。中新社

根據國家衛生研究院群體科學建康研究所研究團隊調查，台灣青少年網路遊戲成癮的比率為3.1%，相對於西方國家為1%，台灣為其3倍，網路遊戲成癮比重相對高。鑒於遊戲成癮問題頻傳，已經有業者率先接軌國外先進的「責任遊戲」概念，對高風險玩家建立防火牆機制。

雖然降低玩家遊戲時間恐使遊戲公司獲利減少，但網銀國際基於ESG社會責任，更重視玩家健康，耗資千萬推廣「責任遊戲」新理念。網銀國際表示，「責任遊戲」的推動規劃，主要分成社會、制度、經營、行為等多個面向探討，期以最完整的研究找出遊戲成癮的高風險玩家，應用大數據分析玩家的背景資料，從消費行為形塑出遊戲玩家的生活行為和消費行為分析，以利未來設計遊戲做出區隔，並對高風險玩家建立防火牆機制。

為此，網銀國際透過創夢市集聯接中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，偕同資訊新創開發團隊進行產學研究，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題深度分析。

消費 網路遊戲 網銀

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防止玩家上癮 網銀國際推動「責任遊戲」

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