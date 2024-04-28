骨質疏鬆說掰掰！來看網友列舉TOP10「高鈣食物」有哪些？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「高鈣食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的高鈣食物聲量排行。

鈣質是人體中重要的營養元素，正確且適當攝取鈣質既能幫助骨骼與牙齒的正常發育，也有助於心臟與肌肉的正常收縮，但如此不可或缺的元素有甚麼有效補充的方式呢？一起來看看網友分享了哪一些高鈣食物吧！

濃香「乳製品」受網友熱愛 減脂期、素食者必備「黃豆食品」

▲ 網友熱議TOP10高鈣食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近３個月網友針對「高鈣食物」的相關話題討論，可以發現「乳製品」是許多網友公認的高鈣食物，不少網友表示「牛奶香濃好喝不膩口」、「補充鈣質就喝牛奶」，更有網友把牛奶作為睡前安眠的好物，說道「天冷喝完熱牛奶真的很好睡」。

另一方面，也有網友分享自身經歷，提供那些同為「喝牛奶必拉」的乳糖不耐症患者新選擇，如「乳酪濃郁又順滑」、「優格能順帶幫助消化」，推薦乳製品既能提供鈣質，更能兼顧口感與味蕾。

而「黃豆食品」也同樣受到許多網友推薦，對於素食者而言，黃豆無疑是重要的鈣質來源，而黃豆富含大豆異黃酮、膳食纖維，能有效增加心血管、消化的機能，有網友更提供自創的「板豆腐漢堡排」食譜，引來不少網友回覆如「健康而且食材都很好取得」，大推豆類製品不但營養、富含鈣質，且也能滿足眾人減脂需求。

另外，「黑芝麻」也成為網友熱議焦點，富含鈣質的黑芝麻，除了能夠減緩貧血症狀外，更能保養頭髮、抗氧化，不少網友提到黑芝麻的好處，如「黑芝麻更好！鈣和鐵的含量更高，也容易吸收」、「白頭髮靠黑芝麻才黑回來」。

在了解各式各樣的的高鈣食物後，你是否對如何高效攝取鈣質更了解了呢？想要擁有健康的骨骼，除了多方攝取「高鈣食物」之外，適量的運動、攝取維生素Ｄ也都能幫助鈣質的吸收，讓我們一起擁有健康的骨骼吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高鈣食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/07~2024/03/07，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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