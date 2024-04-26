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高雄、屏東大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊強風

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
鋒面影響，對流雲系發展旺盛，中央氣象署下午再針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。本報資料照片
鋒面影響，對流雲系發展旺盛，中央氣象署下午再針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。本報資料照片

鋒面影響，對流雲系發展旺盛，中央氣象署下午1點08分再針對高雄市屏東縣發布大雷雨即時訊息，預計持續至下午2點45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區。

屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、車城鄉、枋山鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉、琉球鄉。

路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。顯著對流系統或午後雷陣雨影響時，易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

氣象署表示，今天到明天上午受鋒面及西南風影響，天氣較不穩定，昨晚中南部地區降雨明顯，今天中南部要持續注意，除了局部短暫雨，還有大範圍大雨及局部豪雨，伴隨雷擊、瞬間強陣風或冰雹現象。

大雷雨 屏東縣 高雄市

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