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新竹縣油羅溪「國家級警報」 8縣市慎防大雷雨致災

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
鋒面影響，今天各地天氣不穩定。本報資料照片
鋒面影響，今天各地天氣不穩定。本報資料照片

鋒面影響，今天各地天氣不穩定。中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：嘉義市、雲林縣、嘉義縣、台南市，持續至下午1時15分；桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣大雷雨，持續至下午12時30分。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署發布山區暴雨，警戒區域：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警，持續時間至下午1時25分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署預報中心科長林秉煜說，今天中南部地區除了局部短暫雨，還有大範圍大雨及局部豪雨，可能伴隨雷擊、瞬間強陣風或冰雹現象。尤其台南、高雄及屏東降雨明顯，已針對台南、高雄發布大雨特報及大雷雨訊息。除了下周一為鋒面間空檔，到下周四各地都是不穩定有雨天氣。

大雷雨 新竹 氣象署

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