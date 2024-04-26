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車諾比核災38周年 環團：反對老舊核電廠延役

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
今天是車諾比核災事件38周年，台灣環境保護聯盟邀集環保團體、關心反核議題的政黨一同於立法院召開記者會，讓社會大眾反思核災造成的影響，並重申反對老舊核電廠延役。記者李柏澔／攝影
今天是車諾比核災事件38周年，台灣環境保護聯盟邀集環保團體、關心反核議題的政黨一同於立法院召開記者會，讓社會大眾反思核災造成的影響，並重申反對老舊核電廠延役。記者李柏澔／攝影

今天為車諾比核災事件38周年，環團今天在立法院召開記者會，重申反對老舊核電廠延役，希望社會大眾反思核災造成的影響。並預告全國廢核行動平台明天下午3時在立法院前，重現當年占領道路的「公民不核作行動」，阻止核電延役的不當修法。

台灣環境保護聯盟施信民創會會長表示，38年前蘇聯車諾比核電廠發生核電災變，逸散出非常大量的輻射物質，汙染了廣大區域，包括現今的烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯等地，將近台灣的4倍面積以上，受害民眾高達900萬人，是人類史上最大的核電意外。

施信民表示，2021年全民透過公投正式否決了核四，現在的立委們應該尊重民意，不應再重啟核電廠，也呼籲民進黨立委要全力阻止不當修法提案。

前立委陳曼麗表示，當車諾比事件發生時，連德國的牛乳都被銷毀，核輻射造成的核災影響深遠。1987年解除戒嚴時台灣已有3座核電廠啟用，核四廠正在興建，但我國實際上絕無法承受核災的發生，核電廠40年壽命已到，就應該讓其好好除役，延役仍需要面對地質、機組老舊、核廢料等安全問題，沒有人能保證核安，且存在世代不公的問題。

台灣基進秘書長吳欣岱表示，社會民意普遍擔心的核廢料處理、核電廠面對地震、天災頻繁甚至戰爭的承受度等風險，但國民黨卻為了政治操作，再度把缺電事件和核電議題綑綁在一起，台灣需要的是綠能轉型，而非重啟核能。國際貿易是代工經濟體的命脈，只有全力做好能源轉型、維繫國際訂單的優勢和供應鏈穩定，才是台灣的出路。

綠色公民行動聯盟林正原研究員表示，從2022年3月以來烏克蘭的扎波羅熱核電廠就已經被俄軍控制，這是全球首例核電廠被捲入大規模的武裝衝突之中，而在台海日漸緊張的局勢中，台灣有核電廠真的是安全的嗎？前兩天國民黨立委在立法院又召開記者會說要推動核電延役的立法，但只是為了擁核而擁核，卻不講科學與安全。

野薑花公民協會常務理事陳雪梨表示，根據地礦中心的資料顯示，台灣的地熱潛能可以到40GW，因此只要務實從事探測，引進國際先進的鑽井、取熱、發電技術，地熱資源就可以在數年內為台灣帶來GW級的電力，與核電廠相比，地熱對環境友善，投資相對小且速度快，提倡使用台灣豐富的地熱完全取代核電。

核災 核電 車諾比

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