國3中寮隧道改善工程爆偷工減料 高公局：已向廠商扣罰

國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道位於車瓜林及旗山2個活動斷層帶，2004年完工通車後，因斷層持續活動造成隧道內路面擠壓隆起及高架橋端伸縮縫擠壓損壞，高速公路局2017年啟動改善工程，但有民眾爆料施作廠商偷工減料。高公局表示，除配合司法單位調查，也依契約規定向廠商扣罰、追償相關損失金額，邊坡現況已符合安全規範標準。

高公局表示，國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道改善工程於2017年3月15日開工，並於2020年4月30日竣工，2020年間辦理工程驗收階段，遭檢舉中寮隧道北洞口上方邊坡第4階岩栓有長度不足情事，即會同高雄市調查處進行現場品質驗證並協助調查，續為確認整體邊坡岩栓施工成果，另進行全區邊坡岩栓品質調查及驗證作業。

高公局指出，相關驗證方式及成果經請第三公正單位中華民國大地工程學會審定，整體邊坡現況符合安全規範標準，不合格部分也已要求施工廠商確實改善完成並檢驗合格，期間經歷多次颱風豪雨來襲，以及2022年9月18日台東關山大地震、今年4月3日花蓮大地震，均未發生致災情形，持續進行邊坡穩定監測工作，顯示中寮隧道北洞口邊坡仍屬穩定狀態。

針對檢調單位偵辦並起訴工程施工廠商及監造單位，高公局指出，除積極提供資料配合司法單位調查外，也依契約規定予以扣罰、追償相關損失金額，並依採購法及工程會規定檢討廠商涉及採購法101條事實與依據，後續將依檢討結果處置。