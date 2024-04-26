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推動海洋觀光也要兼顧保育 兩署簽MOU深化合作

中央社／ 台北26日電

為了推動海洋觀光的同時也兼顧海洋保育，交通部觀光署今天攜手海洋委員會海洋保育署簽署海洋觀光與保育合作備忘錄（MOU），要以海洋及觀光永續發展為目標。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，與海保署共同簽署「海洋觀光與保育合作備忘錄（MOU）」，以海洋及觀光永續發展為目標，推動海洋觀光與海洋保育的合作深化，共同攜手打造更具特色且在地化的海洋生態旅遊，於保護海洋生態環境同時進行觀光產業升級，實現互惠雙贏。

觀光署指出，海洋觀光與保育合作備忘錄（MOU）的合作內容主要是以國內觀光活動及觀光署所轄國家海域景區為核心，藉由觀光署及海洋委員會海洋保育署共同合作，於海洋保護區及其他海洋保育措施合作深化、海洋觀光產業與海洋保育理念結合及國際合作交流等議題，擬定相關業務推廣策略及推動計畫，促進觀光業務多元發展及海洋保育交流，並共同推動國家海域景區永續發展、海洋觀光產業升級，深耕海洋保育意識，落實景區永續經營及海洋保育效能。

觀光署署長周永暉表示，海洋保育是永續觀光的基礎，將持續積極發展台灣多元海洋觀光，並有效連結台灣觀光發展的公、私部門一起努力，以「助人利他」及「團隊合作」的基本核心思維推動海洋觀光；此外，永續及安全是推動海洋觀光重要的基本價值，只有在兼顧海洋「永續經營」及「安全管理」的情形下，觀光的發展才能均衡、健康與恆久。

海保署署長黃向文表示，「海洋保育」與「觀光」是互利共榮的，期望與觀光署就「台灣白海豚特色遊程」、「友善海洋遊憩」及「海域景區保育與執法」等議題深入合作，並推動「台灣白海豚生態旅遊踩線行程」、「海洋公民科學家體驗換宿」等特色遊程與「友善賞鯨2.0」，期待建立友善海洋生物觀光模式並強化海洋保護區保育管理執法。

保護區 永續 觀光署

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