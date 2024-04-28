網友熱議TOP８「粉絲類型」大公開！這類粉絲引民怨？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「粉絲類型」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的粉絲類型聲量排行。

傳播科技的蓬勃發展，讓偶像與粉絲之間的距離不再侷限於舞台和觀眾席，而隨著雙方互動的方式愈趨豐富，粉絲們組成的「飯圈」也分化出多元群體，各自以不同的心態和方式追星。

「私生粉」滲透明星私生活引網不滿 「出道飯」從始至終陪伴意義非凡

▲ 網友熱議TOP8粉絲類型 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內社群上對於飯圈各種粉絲類型的討論，可以發現「私生飯」最受網友熱議，這類粉絲試圖窺探、侵犯明星私生活的行為往往引起許多爭議，諸如打電話騷擾、闖入偶像私人住所等誇張行徑，不僅引來其他粉絲不滿，更令偶像不堪其擾，網友紛紛表示「這真的是偶像最可怕的職災」、「不打擾藝人私人時間不是粉絲該有的美德嗎」，直言「請把私人空間時間還給偶像吧」。

另一方面，飯圈中的「黑粉」也經常被網友提及，指的是那些討厭特定明星的人，他們可能會透過吐槽、諷刺，甚至是辱罵、攻擊來表達對偶像的看法，讓部分網友不解說道「討厭他為何還要關注他？」、「佛系追星就好，幹嘛罵成這樣」；不過，有人則提出另一種觀點，認為或許正因黑粉也曾熱愛過偶像，才會「粉到深處自然黑」、放大檢視對方的一舉一動，對偶像感到又愛又恨！

而「出道飯」則是指打從出道起就一路支持與應援偶像的資深粉絲，不少網友分享自己身為出道飯的經歷，如「從小就喜歡，真的年輕看到老」、「喜歡好幾十年了，他就是我的青春」，認為粉絲與偶像間能陪伴彼此成長，是意義重大且值得珍惜的事情。

追星是不少人生活中的樂趣來源，許多粉絲從偶像身上獲得生活的動力，卻也有人因過份投入、在意偶像的一舉一動而失去自我，無論你是哪一類型的粉絲，都別忘了追星的初衷是「讓自己快樂」！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「粉絲類型」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/12~2024/03/12，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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