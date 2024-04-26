健康台灣論壇明最終場 石崇良揭兩大疾病篩檢更顯重要

準總統賴清德於上任前，邀請恩師、成大醫院前院長陳志鴻擔任「健康台灣論壇」召集人，希望藉由與醫界有更多對話，吸取更多意見，作為520上任後健康政策方針。「健康台灣論壇」本周六在台北榮總介壽堂舉辦最後總結會議，賴清德將親自出席，聚焦上任後，未來健康政策方向。

周六的健康台灣論壇，衛福部健保署署長石崇良也將會參與。對於，未來健保改革，石崇良說，準總統賴清德提出「健康台灣」，而將來改革的目的是為了國人健康及健保永續。

石崇良說，「健康台灣」故名思義是要有健康的民眾，而要如何讓民眾更健康，應檢視現有的醫療及健康政策，如什麼地方需要補強？並排定優先順序決定補強的方向後，再評估要投入多少預算及預算來源為何？是要由公共衛生的公務預算，或是健保的醫療費用支出，在符合政府財政紀律及架構下，再來規畫。

「要決定補強衛生政策的優先順序，應要收集各方觀點。」石崇良說，各方觀點包括民眾、專家等，健康論壇的意義就是找出優先順序，經規畫財源後，就要安排適當的「人力」，並尋找及培養有「能力」的人，以落實政策。因此，健康台灣論壇是第一步，接下來就要落實政策，達到國人健康的目標。

至於，外界多討論，期盼健保點值應達到一點值一元，石崇良說，這應該是「最後的考慮」，重點仍是要先有「健康台灣」是大方針，而「健康台灣」的大方針訂下後，就要投入更多的資源，對於促進國人健康的貢獻者應要有適當的回饋，讓他們得到應有的報酬，這也十分重要。

石崇良說，對健保而言，希望民眾健康、健保永續，因此必須檢視疾病負荷程度，再決定資源應該放在哪裡，如目前健保總額支出最多的是癌症治療，占比高達25%，約占4分之1，其次是三高慢性病約占15%，此兩類疾病都與生活習慣相關，須從初級、次級、三級防治著手，也就是從國人健康促進、早期發現疾病開始；因此，癌症、三高的早期實證篩檢顯得十分重要，篩檢確認病情後，再來就是早期介入、精準治療，此為未來政策擬定的方向之一。