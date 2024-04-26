水氣多+西南風增強 中南部慎防豪大雨 下周二又有鋒面

昨天中南部出現明顯降雨，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，雖然昨天鋒面系統如預期逐漸北退到中國華南上空，但是受到鋒前西南風水氣湧入的影響，迎風面的苗栗以南地區有較為明顯的降雨發生，嘉義以南到高雄、屏東一帶還有大雷雨的現象。

吳聖宇表示，由於西南風本身風速不是很強，因此最大的降雨出現在高雄市沿海，一整天的累積雨量達到190毫米，同時旺盛對流通過也伴隨強風的現象，甚至有觀測到超過10級的強陣風出現。

吳聖宇預估今天白天期間，台灣仍位於鋒面前方西南風的環境內，且西南風的風速比昨天來得增強的趨勢。水氣依然相當多，迎風面的苗栗以南地區降雨還是會比較明顯，有陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨發生的可能性。

北部、東半部地區雖然受到的影響比較小，但吳聖宇表示，也還是會有短暫陣雨或雷雨的機會，也不能排除局部較大雨勢出現的可能性，同樣要小心留意。

今天晚間到明天，鋒面系統會逐漸接近並且來到台灣附近，不過，吳聖宇表示，推動這波鋒面的北風相當弱，南風到西南風還是比較強勢，因此從預報資料來看，降雨比較多的地方仍然是偏向中南部地區，持續會有短暫陣雨或雷雨，並且要留意局部較大雨勢發生的機會。

北部、東半部也會有短暫陣雨或雷雨，降雨量預報看起來比較小，不過，吳聖宇表示，同樣要多留意實際的變化情況。也因為北風不夠強，因此這次鋒面通過對於溫度的影響有限，今明兩天各地高溫大致在26-29度之間，只有降雨比較明顯的區域溫度才會相對低一點。由於都是暖濕空氣影響為主，體感上都還是偏悶熱。

吳聖宇表示，周日鋒面結構斷裂，並且逐漸北移，台灣附近維持偏南風的環境，比較不穩定的區域往中北部調整，水氣將會減少，降雨也可望跟著減緩。預估中北部、宜蘭花蓮等地有短暫陣雨或雷雨。尤其白天熱力作用加入後，仍要留意對流系統發展的情況，還是有機會出現局部較大雨勢。

南部及台東地區降雨趨緩，吳聖宇表示，雖然仍有些短暫陣雨的機會，但是雨量可望減少許多。山區、低窪地區以及危險區域都要暫時避免前往，以策安全。

下周一是鋒面離台灣較遠的一天，吳聖宇表示，天氣型態轉變為偏南風環境的夏季型，各地大致多雲到晴，午後中北部、東北部、東部山區有局部熱對流降雨，平地以大台北、宜蘭到花蓮一帶較有機會受影響，午後外出攜帶雨具。溫度方面明顯上升，會是比較悶熱的一天。

不過，吳聖宇表示，下周二至周三鋒面將會再度接近並且通過，各地將會再迎接一波降雨，不穩定天氣可能要持續到下周四。下周三到周四之間有較強的東北風到偏北風南下，到時候溫度又會有轉涼的機會。

吳聖宇表示，下周五之後到下個周末台灣附近的風向開始轉變為偏東到東南風，天氣可望逐漸趨於穩定，只剩下山區午後還有些局部熱力對流降雨的機會，溫度則會逐漸回升上來，暫時結束這一段期間反覆受鋒面影響而不太穩定的天氣。