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七旬銀髮族退休後再回任當選模範勞工 「感謝老闆器重」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右二)表揚銀髮模範勞工73歲的張金燦、陳其城、劉秀寶(由左至右) 等3人。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（右二)表揚銀髮模範勞工73歲的張金燦、陳其城、劉秀寶(由左至右) 等3人。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天由縣長王惠美頒獎表揚403位模範勞工，其中不乏年逾七十的銀髮模範勞工，二度被企業主回聘，將他們的專業再度傳承、貢獻，甚至在疫情期間人力不足時救急回任，展現勞工拚搏精神。

彰化模範勞工表揚大會今天在花壇全國麗園飯店舉行，勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長阮啟釧等人也與會觀禮，王惠美說，今年表揚的模範勞工中還有73歲的張金燦等3名銀髮模範勞工，縣府去年也成立銀家傳習所，也特別邀請3位銀髮模範勞工加入，擔任銀髮顧問，傳承職場經驗。

王惠美說，彰化縣約有64萬名勞工，經統計近八成的模範勞工薪資與去年相比有所提高，希望各企業響應「幸福企業」，重視勞動價值，對優秀人才不吝加薪及提升福利，替彰化產業留才，也感謝每位堅守崗位、辛勤工作的勞工朋友們，一起拚經濟，讓彰化更好更進步。

今天被表揚的最高齡模範勞工73歲的張金燦在三越紡織工業公司上班已47年，從基層做起，是公司優秀的重要技術人員，退休後，又回聘繼續堅守工作崗位。

71歲的陳其城服務於台灣百和工業公司，協助公司製程改善及開發、建立生產流程、培訓基層幹部，提升公司競爭力不遺餘力，他說，因為覺得年紀大了、反應能力都比不上年輕人，所以之前辦理退休，後來受老闆邀請再回任，很感謝老闆的重視及同事的愛護。

而66歲的劉秀寶是彰基的資深員工，先在彰基服務36年退休後，因優秀專業能力，員基醫院成立時，特請他回來協助內視鏡單位成立，在單位穩定後二度退休，又在疫情期間人力不足而回任，辛勤付出，當選模範勞工實至名歸。　

王惠美 疫情

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