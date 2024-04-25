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影／基隆基金一路狂滲水 今晚起停水8小時「逾2千戶沒水」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆基金一路爆水管，今晚起停水10小時逾2千戶沒水。記者游明煌／翻攝
基隆基金一路爆水管，今晚起停水10小時逾2千戶沒水。記者游明煌／翻攝

基隆市安樂區基金一路200號前今天路面不斷滲水，水公司第一區管理處派員檢修，下午開挖後找到漏水點搶修，今晚8時到明天清晨4時預計停水8小時，基金一路等多處地點逾2千戶受影響。

安樂區公所區長簡翊哲表示，今天上午7時55分接獲市民通報，安樂區基金一路200號前有路面滲水狀況，隨即通知自來水公司處理，水公司派員到來場查漏確定漏水位置。

水公司開挖後找到漏水處，隨即關閉附近開關搶修。停水範圍為基隆市安樂區內寮澳底產業道路、基金一路、基金二路、基金三路、基隆港西岸聯外道路、武崙街、武嶺街、武聖街、武訓街、武隆街、麥金路（包含各巷弄）、七安產業道路等。

附近居民表示，晚上8點多後沒有水可用，十分不便，只有大樓社區因有水塔還有水。

自來水公司說，因為基金一路一帶管線複雜，必須關閉400口徑管線，進行修補，影響範圍會大，但因為考量夜間至凌晨用水量少，加上社區大樓多有水塔，直接影響約2千戶，將全力搶修，希望提前完工。

停水 基隆 水公司 漏水

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