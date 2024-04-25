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112年運輸業薪資曝！海運連4冠 航空增12.5%最多

中央社／ 台北25日電
根據交通部最近公布的「112年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況」，月薪部分，海洋水運業平均新台幣14萬多元，連續4年居冠。記者胡經周／攝影
根據交通部最近公布的「112年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況」，月薪部分，海洋水運業平均新台幣14萬多元，連續4年居冠。記者胡經周／攝影

根據交通部最近公布的「112年運輸及倉儲業之生產與受僱員工概況」，月薪部分，海洋水運業平均新台幣14萬多元，連續4年居冠，若與111年相較，航空運輸業增幅12.5%最多。

交通部統計處日前發布報告，112年運輸及倉儲業實質GDP為5952億元，僅占全國GDP 2.7%，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，觀光業掀起需求，商機復甦大幅推升陸上及航空運輸客運量，成長率達27.58%，對整體經濟成長貢獻1.08個百分點，成長率及貢獻度皆居各業之首。

根據交通部的調查，112年運輸及倉儲業受僱員工平均每人每月總薪資6萬1957元，歷年新高，約為整體工業及服務業受僱員工平均每人每月總薪資5萬8420元的1.1倍。

各運輸業中，以「海洋水運業」平均每人每月總薪資14萬1656元最多，連續4年蟬聯第1名，「航空運輸業」10萬4715元居次。

若與111年相較，則以「航空運輸業」增加1萬1616元（增幅12.5%）最多，而「海洋水運業」受非經常性薪資大幅下降影響，減少6萬4393元（降幅31.3%）最多，但平均月薪仍較航空運輸業多了近4萬元。

公共汽車客運業待遇遠低於海空運輸業，112年每人每月總薪資5萬9631元，較108年5萬3147元增加6484元。

交通部 成長率 薪資

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