85萬人受惠！勞保年金給付一口氣調升8個年份 調幅創新高

為抗衡通膨，勞工保險條例規定，當CPI累計成長率達5%，勞保年金就會啟動調升機制。勞動部今公布，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年8個年份的年金給付已跨越5%門檻，將自5月起調升，調幅為5.51至7.59％之間，不但創下調整最多年份的一次，也創史上最高調幅，初估將有85萬名勞工受惠。

據勞保條例第65條之4規定，當中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正負5%，將依該成長率調整勞保年金給付金額。勞動部今公告，據行政院主計總處發布2023年消費者物價指數累計平均為105.51，累計下來，2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020年及2021年消費者物價指數累計成長率已達法定調整標準，今年五月起將調整年金給付金額。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，這次調整8個年份，調幅在5.51至7.59％之間，其中2009、2010、2013、2014、2015、2021調幅剛好一樣，2020年調幅7.59則創下歷年最高調幅，約85萬名正在領老年給付的勞工受惠。

陳美女說，將自5月起調升這幾個年份的勞保各項年金，並於6月入帳調升後的金額，屆時勞工會在6月領到2筆給付，其中一筆會註明顯示為「物價調整」。