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腹部手術後兩傷口每天流膿 八旬男貼膠帶洗澡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
黃姓男子受不了腹部傷口每天流膿，到員榮醫療體系員榮醫院員生院區求醫，醫師為他檢查傷口。記者簡慧珍／攝影
黃姓男子受不了腹部傷口每天流膿，到員榮醫療體系員榮醫院員生院區求醫，醫師為他檢查傷口。記者簡慧珍／攝影

彰化縣一名80歲李姓長者兩年前接受腹壁疝氣手術，傷口沒痊癒且每天流膿，他食欲低落每天喝流質食物，越來越消瘦，今年轉院求診，重新做手術去除增生的腸皮瘻管及經由整型外科治療，不到三個月傷口就快痊癒。

李姓患者今回診時表示，先前因胃癌接受手術，術後兩年多再接受腹壁疝氣手術（腹部手術若傷口癒合不良，腹壁肌肉筋膜層裂開成一個缺口的切口疝氣），未料從此開刀傷口每天流膿，經常回醫院換藥，有兩次還住院做全靜脈治療仍沒癒合；因傷口不能碰水，過去兩年他洗澡前用寬膠帶貼住覆蓋紗布的傷口防水，日子過得很悲慘。

員榮醫療體系員榮醫院副院長黃挺碩說，員榮醫院員生院區醫師和仁愛長庚合作聯盟醫院副院長、一般外科黃挺碩醫師，看前來求診的李男過去就醫記錄，兩年多前腹壁疝氣手術需要補人工網膜，結果術後腹部出現兩個傷口流膿，經員榮醫療體系和仁愛長庚合作聯盟一起診治，用電腦斷層掃描發現李男的小腸跟皮膚間有腸皮瘻管。

黃挺碩表示，腹部手術後併發症造成腸皮瘻管發生率75%至85%，病患常有長期營養不良、體重異常降低，慢性感染等症狀，若沒徹底處理，傷口很難癒合，可能因嚴重敗血症死亡；黃男二月到院求診並接受手術，拿掉因感染而變黑的人工網膜，再去除瘻管、清洗傷口、術後補充營養，住院接受整型外科照顧傷口，三周傷口就癒合，目前已能正常飲食、生活。

手術 敗血症 疝氣 醫師

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