全台200萬人受氣喘困擾 台大醫院辦「衛教展」提升認知

氣喘是常見的慢性呼吸道疾病，全台約200萬人受困擾，等同每10人就有1名患者。醫師指出，若已遵循醫囑用藥仍無法控制，可能為嚴重型氣喘，且依型別，會有不同治療方式。

台大醫院即起至5月3日，在東址大樓地下一樓美食街前方舉辦為期2週的「嚴重氣喘照護『型』動計劃」衛教展，透過互動體驗和衛教講座，提升民眾對於嚴重氣喘疾病的認知，進而建立正確的呼吸道健康觀念，促使民眾檢視自己和家人的健康。

台大醫院今天透過新聞稿指出，氣喘因呼吸道長期發炎而導致反覆出現氣道阻塞，造成呼吸困難、胸悶、喘鳴聲、夜間咳嗽加劇等症狀。

台大醫院胸腔內科醫師古世基說明，若患者需使用高劑量類固醇或其他控制型藥物才能有效控制症狀，或即使使用這些藥物仍難以控制，在臨床上會被歸類為嚴重氣喘。

嚴重氣喘用藥多元，古世基指出，嚴重氣喘的症狀複雜、難以控制，且常影響生活品質，建議應及早進行相關血液檢測，確認氣喘型別，以調整治療方案。

根據國外資料，嚴重氣喘約占氣喘患者的5%到10%，若加上血液檢測顯示嗜酸性白血球數值高於150cells/uL，則診斷為嗜酸性白血球型嚴重氣喘。

台灣胸腔暨重症加護醫學會前理事長王鶴健解釋，嗜酸性白血球是免疫系統中的重要的白血球，主要負責對抗感染和調節免疫反應，當體內嗜酸性白血球數量過多時，可能會導致呼吸道慢性發炎，引起氣管腫脹和狹窄，進而導致胸悶、咳嗽、哮鳴以及呼吸困難等症狀，嚴重時可能需要急診或住院治療，不可不慎。