七旬婦喪夫後疑失智 確診老人憂鬱症治療後已逐漸復原

彰化縣75歲高姓婦人原本喜歡參加活動，半年前她的丈夫病逝，起初高婦對以前喜歡的事情都意興闌珊，常說喪氣話，後來記憶力衰退到忘了去安親班接孫子，家人認為罹患失智症，經求醫確診為老人憂鬱症，治療後已逐漸回到生活常軌。

衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源今表示，老人憂鬱症常被誤為失智症或老化的正常現象，例如高姓婦人自從丈夫病逝，不再參加區或宮廟活動，朋友探望時都不愛講話，還常說「活著不如死了算了」，家人起初認為高婦只是失去愛侶一時走不出來，後來發現她燒開水燒到乾、忘記去安親班接孫子等注意力、記憶力都衰退，研判罹患失智症。

經過多項檢測，彰化醫院確認高婦罹患老人憂鬱症，最主要出現每天心情憂鬱、對喜歡的活動都失去興趣的兩大核心症狀，其它還有吃得少、睡不好、精神與體力和記憶力都變差等狀況，經開立抗憂鬱症藥物，請家人多陪伴參與高婦原本喜歡的活動，病情逐步改善。

梁孫源說，根據臨床統計，約三分之二的患者在重大事件影響下罹患憂鬱症，另三分之一是因為家族遺傳或體質型的憂鬱症；長者罹患憂鬱症的風險因子增加，包括身體機能退化、相近親友陸續去世、退休的失落感等，而老人憂鬱症常被視為失智症，又稱為「假性失智症」，有九大症狀，但可透過藥物等治療回復，不像失智症通常不可逆，僅透過治療僅能減緩。