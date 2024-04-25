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女童站機車踏處遇車禍成「肉墊」 脾臟破裂切逾半續命

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中有名6歲女童，因站在機車踏板遇車禍，變成「肉墊」，無明顯外傷，腹部卻疼痛不止，發現是脾臟破裂，切除三分之二脾臟才得以續命。記者劉柏均／攝影
台中有名6歲女童，因站在機車踏板遇車禍，變成「肉墊」，無明顯外傷，腹部卻疼痛不止，發現是脾臟破裂，切除三分之二脾臟才得以續命。記者劉柏均／攝影

台灣隨處可見孩童站在機車踏板上，但日前台中有名6歲女童，因站在機車踏板遇車禍，變成「肉墊」，無明顯外傷，腹部卻疼痛不止，發現竟是脾臟破裂，緊急手術切除三分之二脾臟，才得以續命；醫師提醒，小孩乘坐機車站在踏墊上很危險，幾乎是「人肉氣囊」，建議家長應該要避免。

大甲李綜合醫院外科主治醫師許明賢表示，血液大約占人體體重的十三分之一，女童有17公斤，手術時驚見她腹部出血量至少有350CC，對6歲的女童而言，失血幾近三分之一，非常高，情況警急。

許明賢說，過程中發現，女童脾臟嚴重破裂，他先將破碎的脾臟切除，再將沒有破損的部位，盡量修整縫合、止血，幾乎切除女童三分之二的脾臟，術後住進加護病房，恢復的情形很好，隔天就可以喝水，還可以吃東西，兩天後便轉入普通病房。

許明賢指出，由於脾臟具有造血、儲血及免疫功能，儘管大面積切除，保留的部分依舊仍有免疫功能，患者依舊可以正常生活，但剛手術後可能抵抗力較差，因此建議持續觀察。

「脾臟很脆弱，車禍或發生外力衝擊發生時，常常首當其衝。」許明賢提到，過去很多案例發現，不少車禍受到嚴重撞擊的患者，脾臟多會受損，不少孩童站在機車踏板上發生車禍，也因此而喪命。

許明賢強調，該女童被載站在機車的腳踏墊上，發生車禍撞擊，好像是「大人的人肉安全氣囊」，撞擊瞬間，孩童前胸碰撞機車龍頭，如果後方再被遭撞，前後夾擊更提高危險性，提醒家長注意，不要讓小孩站在機車踏板上。

大甲李綜合醫院外科主治醫師許明賢表示，該名6歲女童因站機車腳踏處，發生車禍造成脾臟破裂，切除三分之二才得以續命。記者劉柏均／攝影
大甲李綜合醫院外科主治醫師許明賢表示，該名6歲女童因站機車腳踏處，發生車禍造成脾臟破裂，切除三分之二才得以續命。記者劉柏均／攝影

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