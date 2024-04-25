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老菸槍曾患三高...近期左胸疼痛不止 主因竟是「皮蛇」作祟
台中一名65歲男子是名30年老菸槍，曾患三高，近期更被診斷肺阻塞，左胸持續疼痛兩周，他歷經各項檢查，但胸痛未解；台中慈濟醫院胸腔科醫師陳立修重新問診，發現該男子左胸有水泡般疹子，才查明竟是「帶狀皰疹」作祟，對症下藥，終於控制疼痛。
慈濟醫院感染科主任王瑞興表示，帶狀疱疹也是俗稱「皮蛇」，是曾經感染過的水痘病毒潛藏在身體神經節，一旦民眾的免疫下降或身體欠安，就可能造成劇烈疼痛，並產生皮膚水泡，嚴重者可能併發器官受損，且一旦急性疱疹痛病情走向已開始，疼痛感幾乎無法被改善。
王瑞興提到，50歲以上、免疫力較差者，是「帶狀疱疹」好發族群，發疹前的2、3天就開始有疼痛或是刺痛麻、異常感，接著身上便會出現帶狀、片狀紅疹的水痘現象。
發作時有強烈疼痛及皮膚水泡，大約一到三周結束，也有不少人痛感長達半年、一年，曾經發作過的病人形容，帶狀疱疹的疼痛比生孩子、牙痛還要難受。
王瑞興提醒，若帶狀疱疹病毒發生在面部，須注意是否有侵犯到眼睛，否則恐影響視力，脊椎的部分，恐導致大小便失禁，若有此情況，須盡早治療，除可縮小痛時間、嚴重度，也可降低，影響器官病變機會。
「預防就是最好的策略。」王瑞興說，新一代的帶狀疱疹疫苗，已經有10年左右的臨床經驗，研究顯示，疫苗有效率約90-98%，預期可以有10到20年的保護效益，建議高危險族群及早接種疫苗，預防病情危害身心。
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