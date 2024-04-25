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可可果殼從農廢品變高價保養品 裕郡創意產品獲國際發明獎肯定

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
裕郡生技研究團隊將可可萃取液添加在研發的健髮液及洗髮精產品，獲多面國際發明競賽獎。記者潘欣中／翻攝
裕郡生技研究團隊將可可萃取液添加在研發的健髮液及洗髮精產品，獲多面國際發明競賽獎。記者潘欣中／翻攝

屏東生產的巧克力近年屢獲國際大賽金牌，可可果加工取果肉與可可豆後，剩餘果殼占整體果實八成，剩餘的果殼成為農業廢棄物，不僅清運困難也增加企業成本；屏東縣內埔工業區裕郡生技公司透過科技實驗，從果殼萃取出滋養皮膚的成分，開發健髮液及洗髮精美容保養品，還獲美、日、馬來西亞等國發明競賽獎肯定。

裕郡生技執行長吳裕仁說，將可可果殼萃取物可以應用於健髮產品開發，生產出可可健髮液及洗髮精等系列產品，不僅可以解決可可果殼農廢問題，更可增加農產附加產值，提升屏東農業生技實力；可可果殼萃取物進行研究，發現其中所含成分具有促進皮膚黑色素增加及動物毛髮增生功能，進而開發健髮液及洗髮精系列美容保養品。

他說，公司也為環境永續努力，可可果殼洗髮精落實碳排放盤查，從原料收集、製造、運送、消費者使用、廢棄回收等階段所產生的二氧化碳，經環境部審核授予碳足跡標籤，希望藉由碳標籤讓產品所產生的碳排放透明化，讓大家在使用可可果殼洗髮精時，也能一同使用永續環境的綠色消費。

吳裕仁也是前美和科大副校長，他說，系列產品除取得台灣發明專利，並獲得2024馬來西亞MTE國際發明展、2023日本東京創新天才國際發明展及美國達文西國境發明競賽、2022第13屆國際創新發明競賽等國際發明展金牌獎，出國比賽，才知道自己的創意產品好不好，

裕郡生技研究團隊將可可萃取液添加在研發的健髮液及洗髮精產品，獲多面國際發明競賽獎。記者潘欣中／翻攝
裕郡生技研究團隊將可可萃取液添加在研發的健髮液及洗髮精產品，獲多面國際發明競賽獎。記者潘欣中／翻攝

可可 洗髮 生技 馬來西亞

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