花蓮醫療分區不公 衛生局盼將壽豐鄉畫為中區

衛福部昨天邀8縣市討論醫療分區不公問題，花蓮縣衛生局表示，縣內分為北中南區，北區為壽豐鄉以北，中區有鳳林鎮、光復鄉等鄉鎮，南區則是瑞穗鄉以南，北區的一般急性病床已飽和，中區（次醫療區）醫療量能相對不足，向中央爭取將壽豐鄉畫分為中區，增加病床數，補足地方病患需求。

花蓮北區是秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉與壽豐鄉，中區為鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉與豐濱鄉，南區則有瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉與富里鄉。根據衛生局統計，北區一般急性病床許可數，每萬人口病床數達54.68、中區34.05、南區39.66，依照規定數值不能超過50，明顯有病床分配不均問題。

衛生局長朱家祥指出，醫療資源集中在北區，其中的病床數已經飽和，過去曾提出，將縣內北中南區醫療區域調整，希望把位於大花蓮地區邊緣的壽豐鄉畫為中區，在當地的門諾醫院壽豐分院有意願增加病床，不但讓中區的居民可就近看診、住院，也解套北區病床一床難求的問題。

衛生局醫政科長周傳慧說，門諾壽豐分院周邊有東華大學、大型度假飯店等，醫療量能應該要增加，希望中央能有好消息。

門諾醫院表示，對於分院分到中區一事樂觀其成，願意增加病床照顧病患。