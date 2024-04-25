快訊

利誘2軍人當共諜遭拒 陸軍砲指部退伍上兵被判2年半

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

地震App高中生使用它取得數據 「地牛Wake Up」發澄清聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮醫療分區不公 衛生局盼將壽豐鄉畫為中區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
衛福部昨邀8縣市討論醫療分區不公問題，花蓮縣衛生局表示，中區（次醫療區）醫療量能相對不足，向中央爭取將壽豐鄉畫分為中區，增加病床數。圖／本報資料照片
衛福部昨邀8縣市討論醫療分區不公問題，花蓮縣衛生局表示，中區（次醫療區）醫療量能相對不足，向中央爭取將壽豐鄉畫分為中區，增加病床數。圖／本報資料照片

衛福部昨天邀8縣市討論醫療分區不公問題，花蓮衛生局表示，縣內分為北中南區，北區為壽豐鄉以北，中區有鳳林鎮、光復鄉等鄉鎮，南區則是瑞穗鄉以南，北區的一般急性病床已飽和，中區（次醫療區）醫療量能相對不足，向中央爭取將壽豐鄉畫分為中區，增加病床數，補足地方病患需求。

花蓮北區是秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉與壽豐鄉，中區為鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉與豐濱鄉，南區則有瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉與富里鄉。根據衛生局統計，北區一般急性病床許可數，每萬人口病床數達54.68、中區34.05、南區39.66，依照規定數值不能超過50，明顯有病床分配不均問題。

衛生局長朱家祥指出，醫療資源集中在北區，其中的病床數已經飽和，過去曾提出，將縣內北中南區醫療區域調整，希望把位於大花蓮地區邊緣的壽豐鄉畫為中區，在當地的門諾醫院壽豐分院有意願增加病床，不但讓中區的居民可就近看診、住院，也解套北區病床一床難求的問題。

衛生局醫政科長周傳慧說，門諾壽豐分院周邊有東華大學、大型度假飯店等，醫療量能應該要增加，希望中央能有好消息。

門諾醫院表示，對於分院分到中區一事樂觀其成，願意增加病床照顧病患。

花蓮 衛生局 衛福部 飯店

延伸閱讀

花蓮壽豐鄉長被爆料地震人在日本 今回應是既定行程

影／花蓮強震不斷仍赴陸訪問 綠委批傅崐萁心中沒台灣

義民高中發起彩繪杯墊義賣 助花蓮賑災

慰問花蓮地震重建 阿根廷牧者來祈福

相關新聞

下班注意！11縣市豪大雨特報 1縣市留意大雷雨

鋒面通過，易有短延時強降雨，中央氣象署表示，今天高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨；苗栗至台南及台東地區有局部大雨發生的機率...

大雷雨狂轟 3縣市慎防劇烈降雨、雷擊

中央氣象署針對台東縣、屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分。

嘉義縣草山溪「國家級警報」 中南部5縣市大雷雨慎防雷擊

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9...

慢性皮膚炎「玫瑰斑」易復發 醫籲：用日記找原因

「造成玫瑰斑的因素很多，如飲食、環境刺激等，呼籲病友回顧日記找出原因，以利醫生治療！」台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊25日表示，玫瑰斑容易復發，需從生活中找原因以減少復發機率...

可可果殼從農廢品變高價保養品 裕郡創意產品獲國際發明獎肯定

屏東生產的巧克力近年屢獲國際大賽金牌，可可果加工取果肉與可可豆後，剩餘果殼占整體果實八成，剩餘的果殼成為農業廢棄物，不僅...

大雨狂炸解旱情 甲仙堰引水南化水庫逾8萬公噸

自去年入冬以來，台灣降雨偏少，南部地區更只有歷年平均的4成，所幸今天清晨一波強降雨，讓岡山區測得最高52mm時雨量，山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。