爐火不超出鍋底、氣孔暢通 標檢局教使用「壓力鍋訣竅」

壓力鍋是台灣民眾家庭中常用的燉煮鍋具，但如果有減壓不當，或洩壓氣孔堵塞等情形造成壓力失衡，有可能造成危險。標準檢驗局基隆分局提醒民眾選購時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的家庭用壓力鍋，並提供多項使用訣竅，讓大家吃得美味又安全。

標準局基隆分局表示，家庭用壓力鍋已列屬應施檢驗商品範圍，要完成檢驗程序才可進入國內市場。基於衛生與便利性，不少消費者會選購回家燉煮料理。

家庭用壓力鍋如果品質不佳或使用不當，恐引發危害安全事故。 行政院消費者保護處和標檢局會抽驗市售壓力鍋，除了查核標示，也會進行底部偏差、壓力控制裝置、安全裝置、開啟之安全性、降壓裝置等項目檢測。

標檢局基隆分局提醒消費者選購家庭用壓力鍋，應購買有貼附商品檢驗標識商品，購買前詳閱壓力鍋廠牌、型式、工作壓力、可用容量及加熱方式。

民眾把壓力鍋買回家後，若需安裝與組合，應依說明書組裝指引。使用壓力鍋烹煮食物，加又勿超過鍋身標示最高水位，尤其如豆類等容易膨脹之食物，可能因堵塞造成壓力過高危險情形發生；另外加水也不可低於最低水位，不同種類食物烹煮，應依照說明書使用。

鍋蓋邊緣有安全孔設計的壓力鍋，使用時安全孔切勿朝向使用者，以免燙傷。加熱時火源不可超出鍋子底部範圍，當壓力鍋開始冒出蒸氣時，一定要將瓦斯關小，只需維持少許蒸氣冒出狀態，以免鍋內壓力過度蓄積。

烹煮食物完畢後，打開鍋蓋時要依照說明書指示，等待壓力鍋自然冷卻，觀察壓力指示器，確保壓力鍋內已無壓力才可打開，不能以不正常方式進行洩壓或冷卻。使用後要定期清潔壓力鍋排（洩）氣閥孔，維持暢通，以免壓力鍋內部壓力過大而發生危險。

使用壓力鍋烹煮食物時應全程在場，並避免讓未成年孩童、年紀大的長者或缺乏使用經驗者靠近與使用。壓力鍋應放置平坦、穩固及避免兒童觸及場所， 避免發生傾倒、燙傷等意外情形發生。

壓力鍋正常使用中出現異常應停止使用，並按說明書指示的方法排除異常，如異常現象仍存在，應送廠商維修，切勿嘗試自行檢修或更換零組件。有關商品安全資訊，消費者可上標檢局商品安全資訊網查詢，或撥打免付費電話0800-007123洽詢。