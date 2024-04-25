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剴剴案後衛福部增保母訪視頻率 民團憂基層訪員吃不消

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部於剴剴案檢討會後，提出將修訂居家托育訪視指引，決議提升訪視頻率至每年6次，且要採無預約訪視，民團表示，在提升訪視頻率的同時，應考量第一線訪員工作負荷，降低訪視比，並減少行政作業等非專業工作內容；示意圖。本報資料照片
衛福部於剴剴案檢討會後，提出將修訂居家托育訪視指引，決議提升訪視頻率至每年6次，且要採無預約訪視，民團表示，在提升訪視頻率的同時，應考量第一線訪員工作負荷，降低訪視比，並減少行政作業等非專業工作內容；示意圖。本報資料照片

衛福部於剴剴案檢討會後，提出將修訂居家托育訪視指引，昨舉行專家會議，決議提升低年齡、發展遲緩、安置出養童共3類全日托孩童，及收托負荷重、曾有不當對待共2類保母，提升訪視頻率至每年6次，且要採無預約訪視。民團表示，在提升訪視頻率的同時，應考量第一線訪員工作負荷，降低訪視比，並減少行政作業等非專業工作內容。

彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣說，該基金會參衛福部專家會議，訪員增加訪視次數，提升在保母家獲取的資訊量，提升察覺風險的機會，而指引同時訂出比過去更完整的托育環境評估指標，訪視的深度、廣度增加，更能洞悉保母照顧狀態，「這是台灣居家保母制度重要里程碑。」

不過，回到工作現場，不少居家托育訪視人員大喊工作內容吃不消。李庭欣表示，在指引修訂後，衛福部應一併考量後續配套，目前縣市政府居家托育訪視人員業務量大，建議降低訪員在行政庶務方面的業務內容，讓其專注於保母訪視及托育環境評估，未來也應考量人力增補，讓訪視比率維持在合理範圍，否則訪員負荷量過重，工作上也難專注，無法察覺照顧問題的蛛絲馬跡。

「各國在居家保母制度上，都是以專人到府方式進行品質管理。」李庭欣表示，在台灣，居家托育訪視人員一人要負責60名保母，與其背後至少120位兒童與家庭，訪視頻率由4次增加至6次已是嚴重負擔，以澳洲為例，雖然該國規定每月訪視一次，但每位訪員只負責20位保母，台灣未來勢必要考慮下修訪視比。

另，立法委員林月琴日前指出，接獲基層反應，保母訪視時常被大樓管理員拒於門外。李庭欣表示，集合式住宅管理員不願放行訪員，或要求先通知住戶才開門，讓訪員難以落實無預警訪視，建議由地方社會局處做好橫向聯繫，發文與管委會形成共識，讓訪員落實無預警訪視。

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