一生致力傳承歌仔戲文化！陳亞蘭：如果我不做 歌仔戲可能有天會消失

如果你還記得，2022年，在第57屆金鐘獎頒獎典禮上，陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》的「女扮男裝」之姿奪下視帝，成了台灣影史上首位以女性身分入圍最佳男主角、最後也成功奪獎的演員，讓歌仔戲戲劇達到了嶄新的高度。

一直以來，陳亞蘭總是對歌仔戲這門傳統藝術不遺餘力，就算賣了三棟房子、不斷籌款、借貸，她也要將台灣歌仔戲發揚光大，她常說，這是台灣最本土的表演藝術，是文化的象徵，也是許多台灣人心中記憶的傳承。

但現在幾乎成了「歌仔戲代名詞」的她，小時候其實曾有一段時間，是看不起歌仔戲的。

以前社會瞧不起歌仔戲演員，陳亞蘭甚至不敢帶同學回家

陳亞蘭從小在劇團中長大，小時候一度不喜歡歌仔戲。圖取自遠見雜誌。華視、公視台語台提供

陳亞蘭從小就在家庭的耳濡目染下，一出生就在劇團內長大，她的父親經營劇團、母親則是劇團中的當家小生，「所以歌仔戲對我來說，真的就是很稀鬆平常的事。」

陳亞蘭說，其實一直等到開始上學、懂事以後，她才覺得家裡有佈景很丟臉，因為那個年代的社會風氣是這樣，「大家瞧不起演歌仔戲的人，特別是野台戲演員，因為在廟邊演戲，看起來很低俗，所以我從小沒有帶過同學回家，我覺得很丟臉。」

國中畢業後，學美容美髮的陳亞蘭，一心想要脫離這個環境，但偏偏找不到適合的工作，「我爸爸看我這樣閒著，就把我帶在身邊，讓我跟著劇團巡演。」

從討厭歌仔戲到深深愛上，陳亞蘭和歌仔戲的深刻緣分

兒時的陳亞蘭因為看著父母對於歌仔戲的付出，最終也深深被感動。圖取自遠見雜誌。華視、公視台語台提供

在這段過程中，陳亞蘭漸漸發現父母在歌仔戲上的辛苦與付出，她也被爸媽的精神所感動，陳亞蘭回憶，「爸爸媽媽每天都忙到晚上10點，接著整裝、把一卡車的裝備拆卸、組裝，又再開到下一個鄉鎮，無論下雨、颱風，就算舞台垮了，也要堅持守在那邊。」

後來，因為劇團中的小生要求漲工資而拒演，陳亞蘭臨時頂替後開始擔任主要演員，這一演就演出了興趣，正式開啟了她一生的不解之緣。

陳亞蘭笑說，如果當初爸爸劇團中的小生沒有離開、自己也沒有加入劇團的話，那可能不會有現在的陳亞蘭，更不會有她跟歌仔戲的故事，彷彿一切都是命運的安排。

而這一切關於歌仔戲的故事，都融入在陳亞蘭所最新製作的戲劇《勇氣家族》中。

陳亞蘭打造《勇氣家族》，用不同形式傳達歌仔戲的感動

《勇氣家族》類似陳亞蘭的半自傳故事，裡面有許多她成長過程的點滴。圖取自遠見雜誌。華視、公視台語台提供

《勇氣家族》是陳亞蘭最新推出的作品，她除了在劇中扮演主角以外，還身兼製作人、編劇與原創故事作者。

《勇氣家族》描述，桂英（陳亞蘭飾）是歌仔戲班的團長，也是應龍（羅裕誴飾）、映君（林雨宣飾）、映月（鄭茵聲飾）三個孩子的母親。在丈夫進桑（莊凱勛飾）去世後獨自經營戲班，扶養三個孩子長大。

她是戲班的支柱和舵手，也是團員的大家長，更是嚴格又溫暖的母親。戲班的危機她要處理，孩子的問題她要關心，像千手觀音忙個不停的她，終於不敵長期身心勞累病倒了。然而，強人也有脆弱的時刻，以前只會拼命付出的她，終於也懂得放手與信任，更需要勇氣。

陳亞蘭分享，之所以想要在《嘉慶君遊臺灣》後，再度擔綱製作人推出《勇氣家族》，最主要就是想透過不一樣的形式，讓觀眾看見歌仔戲作品，

她說，無論是內台戲、野台戱或是劇團，其實都是她成長過程中很重要的一個階段，所以藉由《勇氣家族》，傳遞歌仔戲在表演上的點點滴滴和酸甜苦辣，就是整個故事的核心。

「我其實很想要述說台灣人的韌性，這些劇團人員往往碰到事情就是堅持不放棄，而且相信只要有勇氣，就一定會成功。」

《勇氣家族》敘述許多野台戲在表演上的精神、群眾即是表演一部分的堅持，以及各種隨機應變、面對臨場反應的處理和應對——這其實都是早年父親交給陳亞蘭的人生大道理。

但陳亞蘭透露，其實以前在爸爸的劇團裡，她的生活比較像是在「努力過日子」，每天都過得很充實，但就少了一點火花。

直到1984年，明華園首次在電視演出，陳亞蘭因緣際會下被借調到電視台客串演出，自此打開了她對歌仔戲的眼界，也獲得了楊麗花的賞賜，「在電視演出的那個規格和規模，簡直是衝擊了我的靈魂，好像看到了更大的世界，我才發現原來歌仔戲的藝術很美妙。」

她笑說，以前跟家人在演出的時候，感覺就是一個「表演」，但加入楊麗花劇團以後，才真正發現了它的美，更燃起了那種想要發揚光大的決心。

陳亞蘭說，歌仔戲野台戲和電視演出的最大差別，在於表演的形式。野台戲在廟口演出、人來人往，觀眾有時其實不會把精神聚焦在舞台上——看一半走人、不專心、不認真看都是常有的事，這是一直以來的現象，所以演員會很受傷，也會有種「觀眾不尊重我，我也隨便演演」的想法。

但電視台的演出完全不同，那是很精密的流程，加上電視的攝影機關係，可以將畫面聚焦在演員的表情、眼神，但野台戲只能看肢體，所以動作會特別大、特別誇張。

致力傳承歌仔戲的使命感，陳亞蘭一生不遺餘力

歌仔戲最重要的核心即是忠孝節義的信念。圖取自遠見雜誌。華視、公視台語台提供

一直以來，陳亞蘭在推廣歌仔戲這件事上一直全力以赴，更用不同多元的方式讓觀眾接觸歌仔戲，她說，在台灣，歌仔戲對老人家來說，也許是個記憶點，而對中年人來說，那也是跟家人的回憶。

「所以我才想要傳承這個最重要的台灣地方戲曲，那是維繫家庭的連結、是無形中重要的元素，歌仔戲一直以來都在傳達『忠孝節義』的信念，『善有善報、惡有惡報』的真理，看歌仔戲的人一定不會變壞。」

陳亞蘭坦言，這次在製作《勇氣家族》時，最困難的地方主要還是沒錢，特別是要做好的戲，經費本來就很高，在資源不夠的時候，就是靠著自己賣房子硬撐，「無論如何，要做就是要端出像樣的作品，絕對不能對不起我的良心，如果做出來是半吊子，那不是我要的，要做就一定要做到完美。」

於是，在《勇氣家族》拍攝期間，她在現場既是製作人、是演員，又是台語執導，就算再忙，她還是親自錄每位演員的台語台詞，讓演員們準備。

歌仔戲是百年老店，也是台灣最重要的文化

不過，真正的挑戰還是在後製階段，她每天早上6點半就進剪接室，一直到晚上9點半才離開，自己親自校對所有的台語字幕、音量大小、鑼鼓點的進場時機，所有的作業都親力親為。

她說，有一些偏激的人，會覺得歌仔戲是老人家看的，但其實完全不是如此，《嘉慶君遊台灣》的觀眾都是以年輕人為主。

歌仔戲是個百年老店，只要品質顧得好、行銷做得好，在主軸不改變的狀況下，適時在傳統的戲裡加入新的元素，自然可以讓年輕人關注。

陳亞蘭說，「歌仔戲是台灣最重要的文化，也肩負起很重要的教育意義，如果外國人都可以重視他們的文化，為什麼台灣人自己不重視呢？所以我才無論如何都要保留下歌仔戲的文化，讓故事延續下去。如果我不做，歌仔戲文化可能有一天會消失。」

《勇氣家族》呈現劇團家庭的迷惘和困惑。圖取自遠見雜誌。華視、公視台語台提供

（本文出自2024.04.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）