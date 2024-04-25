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支持動福 台北晶華酒店2026年底前全面採用非籠飼雞蛋

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
晶華酒店集團、台灣動物社會研究會與花蓮黎明機構今天共同舉辦 「非籠飼雞蛋」採購政策宣示記者會，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，大家想到動物保護時，最常想到的都是貓狗，但其實和人類最有關聯的是雞豬牛羊等經濟動物的福利，這也是大家最常忽略的。記者李柏澔／攝影
晶華酒店集團、台灣動物社會研究會與花蓮黎明機構今天共同舉辦 「非籠飼雞蛋」採購政策宣示記者會，台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏強調，大家想到動物保護時，最常想到的都是貓狗，但其實和人類最有關聯的是雞豬牛羊等經濟動物的福利，這也是大家最常忽略的。記者李柏澔／攝影

為支持台灣畜牧產業轉型友善飼養，在深入了解格子籠飼養蛋雞對成千上億母雞造成的身心折磨與人畜共通疾病後，晶華國際酒店集團與台灣動物社會研究會共同討論制定集團餐飲，宣布2026年底前台北晶華全館各餐廳採用非籠飼雞蛋

晶華酒店集團、台灣動物社會研究會與花蓮黎明機構今天共同舉辦 「非籠飼雞蛋」採購政策宣示記者會。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，台灣至今份有7成蛋雞是以以殘忍落後的格子籠方式飼養，2-4隻母雞終生被關在約莫A4大小的格子籠內，母雞終生吃喝拉撒都在籠子內，無法展現自然行為與天性，終生的囚禁導致母雞難以克服劇烈氣候變化與疾病，母雞生病更造成經濟損失，例如國內去年的缺蛋。

陳玉敏強調，大家想到動物保護時，最常想到的都是貓狗，但其實和人類最有關聯的是雞豬牛羊等經濟動物的福利，這也是大家最常忽略的。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，落實環境永續一直是晶華集團的使命，在深入了解傳統格子籠飼養蛋雞，導致成千上億母雞造成的身心折磨與人畜共通疾痛，以及對環境永續的威脅後，集團積極召開會議討論政策與期程。

吳偉正指出，晶華館內外餐廳一年的雞蛋用量可達5.2公噸，雖然友善採購政策會增加成本，但集團仍願意自行吸收以善盡社會責任、朝著建立綠色永續供應鏈的目標前進，2026年底前台北晶華全館各餐廳採用非籠飼雞蛋，集團旗下各酒店餐廳將陸續跟進，逐年逐步儘早完成非籠飼雞蛋的轉換。

酒店 雞蛋 餐廳

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