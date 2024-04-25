國光劇團「王熙鳳大鬧寧國府」 4月27、28日登衛武營

國光劇團詮釋「紅樓夢」故事的經典京劇「王熙鳳大鬧寧國府」，演出歷經20年，遍及台灣各地、北京、天津、上海、新加坡等，此劇在27、28日將登衛武營國家藝術文化中心歌劇院。

衛武營今天舉辦彩排記者會，該劇由旦角藝術家魏海敏擔綱主角王熙鳳；戲裡的角色各個性格鮮明耀眼，京劇演員黃宇琳、黃詩雅分別飾演劇中的秋桐和尤二姐，而賈母是該劇重要綠葉，則由豫劇天后、台灣國寶級戲曲藝術家王海玲飾演。

彩排記者會中魏海敏、王海玲、黃宇琳等人同台飆戲，尤其是王海玲與魏海敏棋逢對手，勢均力敵，戲劇張力十足，同場飆戲相當精彩。

王海玲接受媒體聯訪時表示，自己首次飾演「老祖宗」賈母是2003年，多年過去自己仍演不膩，這是非常精彩的劇本，自己也樂得當「很綠的綠葉」。

魏海敏是第11屆國家文藝獎得主，長年精研京劇梅派藝術，以梅派氣韻為根底，運勁釋放出驚人的表演能量。她說，京劇持續有新一代優秀演員，未來希望能有更多年輕演員加入此劇，自己也會付出所學盡力傳承。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，非常高興「王熙鳳大鬧寧國府」這齣經典之作能夠在21年後於衛武營重現。開賣至今引發熱絡迴響，目前已售出8成，希望民眾讓門票全數完售。

劇團介紹，故事中的男主角賈璉可說是有錢有勢的富二代渣男，家裡有個美麗正宮還不夠，整天偷吃小三、小四；王熙鳳作為大老婆，雷厲風行的反擊固然大快人心，但其中得不到愛情與無法生子的苦楚，仍能在現代社會引起許多共鳴。

國光劇團團長張育華說，「王熙鳳大鬧寧國府」劇情脫胎自文學名著「紅樓夢」，劇情既扣人心弦又充滿戲劇張力，觀眾能夠深刻地感受到其中蘊含的情感與衝突。好的作品總是能夠穿越時空，讓觀眾從中找到共情點，與劇中角色產生連結。

此劇編劇陳西汀有「紅樓老作手」之稱，他的編劇手法既忠於原著，又不失新意，使整部劇更具魅力。這部劇結構嚴謹、節奏明快，語言精妙，每個角色都栩栩如生。