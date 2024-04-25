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嘉義縣草山溪「國家級警報」 中南部5縣市大雷雨慎防雷擊
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：高雄市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市，持續時間至下午3時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至下午4時49分；警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉。此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
中央氣象署預報員李孟軒表示，今天鋒面在華南一帶建立起來，台灣天氣不穩定。下一道鋒面明天就會開始影響台灣，鋒面位置大概會在北部這一帶，搭配鋒面前緣西南風比較偏強的關係，周五開始迎風面中南部可能會是降雨熱區，請民眾注意。周六鋒面依舊在台灣上空，天氣依舊不穩定。
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