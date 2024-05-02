從天而降的奇蹟？老天眷顧才有的「神級風味」蔘香金高限量推出

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連續兩年榮獲舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎的58金高千日醇，在酒饕心目中本就佔有一席之地，這回千日醇更是放大絕，推出「58金高千日醇奇蹟風味系列-百味人蔘風味」，據了解，這款酒的出現可以說是酒界奇蹟，超罕見的獨特「蔘香風味」，被喻為是受到老天眷顧才出現的「天公酒」，讓鐵粉大讚：「此生必嚐」、「物以稀為貴」、「還用解釋嗎？整箱搬就對了！」

▲58金高千日醇-百味人蔘風味因其難得一見的獨特蔘香風味，被喻為受到老天眷顧才出現的「天公酒」。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

俗話說，「老酒越陳越香」，高粱酒在陳化過程中，會隨著時間自然產生獨有風味，而擁有人蔘香氣的高梁，則如同奇蹟一般難得一見，是釀酒師無法複製的美麗意外，因此被喻為「奇蹟之酒」。許多酒饕都對難得一現的蔘香高粱趨之若騖，是喝過一回可以談上幾十年的祕藏風味，極少見的特殊滋味，成為藏家心目中的夢幻逸品，現在市場價格一瓶趨近萬元，增值力有目共睹。而這次「58金高千日醇奇蹟風味系列-百味人蔘風味」除了擁有獨特的蔘香味外，更是陳化 7 年的老酒，只要千元出頭的價格，更立刻在酒友圈引爆話題！

▲58金高千日醇透過獨特的老酒熟成倉帶給消費者除了是老酒外，更是好的老酒，才能使千日醇經典款（左）受到老天眷顧，誕生出這款罕見的千日醇百味人蔘風味（右）。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而受到老天眷顧的這款酒－58金高千日醇究竟是何方神聖呢？ 58金高千日醇是歷經千日以上陳化，儲存於黑松獨有的老酒熟成倉，全時溫溼度監控；加上微厭氧熟成環境陳化效果更好，帶來「買來即是老酒」的經典款千日醇，不同年份各有其特色，盡顯時光淬鍊珍稀美味，喝一瓶即少一瓶，是藏家認證的「酒界潛力股」，更成為台灣銷量第一、回購率高達近 9 成的老酒品牌。真是皇天不負有心人，因為有著帶給大家除了老酒外更是好的老酒的這顆心，才能在眾多的酒款中喜獲老天眷顧，發掘到特殊蔘香批次「千日醇百味人蔘風味」。

延續千日老酒的陳香圓潤甘韻，「58金高千日醇奇蹟風味系列-百味人蔘風味」開瓶可聞到淡雅蔘香與各種果香、粱香紛呈，協調而有層次，口感醇厚飽滿，帶來意外順口的58度體驗，入口瞬間淡雅蔘香縈繞於齒間，豐富且具變化性，令人為之著迷，如同百味人生充滿感動和驚喜，經醒酒後人蔘風味會更明顯，每一口都值得細細品味，絕對能滿足金高迷的期待。

▲「千日醇百味人蔘風味版」，獨有的持續瓶中醇化特色讓未來的風味更加陳香醇厚，但獨有的特殊蔘香風味卻不會消失，千元出頭的價格一上市就掀熱議。 (圖／黑松提供) ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「千日醇百味人蔘風味版」持續瓶中醇化特色讓未來的風味只會更加陳香醇厚，但獨有的特殊蔘香風味卻不會消失，想一品這樣的奇蹟之酒嗎？這次沒買到，或許以後真的只能從酒饕口中流傳的絕品經典來「聞香」，即日起陸續於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，建議售價1,080元（實際價格及庫存，依各通路為準）。（註）本產品不含人蔘成份，純屬陳化風味表現。

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