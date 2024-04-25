北農討論民股出資第一魚果市場改建 5月2日開董事會

台北市改建第一果菜及萬大魚類批發市場，針對冷鏈、拍賣系統等設備編列今年度預算2.6億元，市議會要求需按照公司持股比例出資，但議員不滿北農至今尚未與民股溝通，未要求按持股分攤，批評是「打假球」要求若北農不按持股分攤費用，市府不得出資墊付。北農總經理吳芳銘表示，5月2日將開董事會，已將民股出資列入討論議程。

北市魚果批發市場營運設備工程費約27.94億元，北農約15.34億元、漁產12.6億元。其中，北農設備工程款，市府需負擔3.49億元，去年先編2.6億元預算送議會審議通過。

市議會財建委員會上午仍關注北農與民股協調分攤設備費用的進度。依議會上會期通過北農針對冷鏈、拍賣系統等設備的但書決議，要求市府應依照持股編列為原則，若市府要支付超過原本應照比例的分攤費用，就必須經過議會審議通過，否則不得動支預算，意指北農若沒與民股溝通，就不能撥用此筆預算。

議員林延鳳指出，議會在審預算時態度就很清楚，北農出資就是按股權分配，但民股卻不來溝通，根本就不重視，沒展現誠意「不可能北農都不付出成本」；議員張志豪詢問，今年6月爭取中央補助工程經費和設備費，若中央還是有意見，如何溝通？如何在公平合理下爭取到經費。

議員林亮君說，持股比例多少就出多少，她重申議會立場，如果北農的公司治理只等政府補助，這公司也完蛋了，所以超過市府比例，議會不會通過一毛錢。

議員簡舒培也表示，北農改建營運設備需要15億，向中央爭取補助，但民股要出多少錢？針對營運設備，民股應依持股比例出錢，雖然中央補助地方理所當然，但北農現在不敢和民股談，就是「打假球」

產發局長陳俊安指出，整個大樓興建完，有一些設施設備是營運、維持拍賣市場必須有的設施會補助，有一些不是，要分開看。市府會依農產品市場交易法第16條及農產品市場交易法施行細則第17條向公司收取使用費，保障市府權益；至於非補助項目則由農產公司自籌經費辦理，並由公司相關股份所有權人共同負擔。

陳俊安說，市場處在3月15日已跟農糧署開會，針對冷鏈低溫卸貨區、冷藏庫、批發市場拍賣作業及網路系統，北農會向中央提出申請補助，且與中央溝通過程順利，但因內閣改組，有一些專案計畫要等新部長上任才能確認。 至於董事會召開日期，吳芳銘表示，5月2日將召開，已把民股出資的討論列入議程。