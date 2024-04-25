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調查：甜點含人工甜味劑 恐損害腸壁

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項研究指出，蛋糕、飲料和口香糖中的紐甜（一種人造甜味劑）會對人體腸道功能產生傷害。（Photo by Allen Rad on Unsplash under C.C License）
一項研究指出，蛋糕、飲料和口香糖中的紐甜（一種人造甜味劑）會對人體腸道功能產生傷害。（Photo by Allen Rad on Unsplash under C.C License）

飯後吃蛋糕、喝飲料是一大享受，但甜點中所含的紐甜（Neotame，一種人工甜味劑，標示為E961）竟有毒性？研究指出，人造甜味劑紐甜會破壞腸道上皮屏障，並對人體產生毒性作用，恐引發腹瀉、腸躁症及敗血症等症狀。專家強調，紐甜的甜味比蔗糖高出1000倍，攝取甜食時應特別分辨。

破壞腸壁上皮屏障

衛報》報導，一項研究指出，蛋糕、飲料和口香糖中的紐甜會對人體腸道功能產生傷害，並有害人們的健康，即使攝取少量的紐甜也會造成嚴重疾病。

紐甜自2002年開發以來，在英國銷售的飲料和食品中被廣泛使用，而產品標籤上通常標示為「E961」。研究人員強調，一些賦予食品超甜味道的紐甜將對人體產生毒性作用，而即使紐甜可能相較蔗糖更為健康，但依舊對人體有害。

研究人員解釋，紐甜將破壞人體內的「好細菌」而損害腸道功能，並可能導致嚴重疾病，因為腸壁的部分上皮屏障將會破裂，而若是細菌進入血液，更會造成腹瀉、腸躁症及敗血症等症狀。

紐甜比糖甜度更高

medicalxpress》指出，該研究由安格利亞魯斯金大學進行，證實紐甜會藉由破壞上皮屏障來損害腸道。另外，當大腸桿菌和糞腸球菌接觸紐甜後，也會產生一系列致病反應，包括形成傷口生物膜及增加對細菌的黏附力。

紐甜的甜味比蔗糖高出至少7000倍，因此在食品和飲料中的添加量無需太多，而儘管使用量較少，但對上皮屏障的影響可能導致腸道健康狀況不佳，進而引發代謝和發炎性疾病，民眾在攝取甜食應特別注意。

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