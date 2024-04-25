好望角到白沙屯 苗栗觀光「最強提案」16縣市中脫穎而出

苗栗縣後龍好望角往南到通霄白沙屯的廊帶，擁有多元化觀光資源，充滿山海旅遊特色，縣府提出總經費逾4億元的「白沙聖域‧天空之丘」競爭型計畫，以白沙屯拱天宮與好望角遊憩區為核心發展，全案在16個縣市脫穎而出，獲交通部觀光署肯定並入選，將在3年內補助完成各項硬體、軟體工程，讓苗栗能朝國際型觀光新興亮點邁進。

這次的競爭型計畫，是苗栗繼舊山線鐵道自行車之後，又一次獲中央青睞選中提供補助3億元經費，縣府上午開記者會說明未來規畫發展項目，希望在3年內完成，結合白沙屯媽、山邊媽進香及過港百年老隧道、好望角風車及觀海、自行車道、慢遊等特色，打造苗栗觀光新亮點。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫指出，入選的「白沙屯至好望角濱海重要遊憩廊帶規畫」案，以白沙屯拱天宮與好望角遊憩區為核心，延續苗栗「慢品牌」精神，以生態永續旅遊、海線鐵道文化、宗教文化觀光、創新遊憩體驗等4大主軸，建置硬體觀光環境及推動行銷與智慧觀光，可說「最強提案」。

全案5項硬體及6項軟體計畫，其中硬體規畫好望角海丘之心、百年過港隧道時光秘境、海角新樂園海音廊帶、山邊媽祖及舊南港濱海活動區、拱天宮媽祖及白沙屯觀光海街區的觀光環境建置；軟體以綠色運具體驗、永續旅遊推廣、觀光產業提升、整合行銷推廣、數位觀光行銷等面向推動，以提升苗栗國際觀光與永續旅遊環境的能量，致力建構苗栗成為國際觀光亮點。