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再生醫療雙法送立院 專家樂觀期待創造護國群山

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
行政院會今通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》二草案，將送立法院審議。本報資料照片
行政院會今通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》二草案，將送立法院審議。本報資料照片

行政院會今日通過「再生醫療雙法」，包含《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》兩草案，刪除日前版本爭議處，將在5月20日前由立法院審議，也被是現任衛福部長薛瑞元任內目標收尾的法案。專家多樂觀態度，期待透過立法讓醫院及民眾更有保障，遏止亂象，也期盼塑造新「護國群山」。

中國醫藥大學附設醫院副院長、世界細胞基因治療協會骨骼肌肉系統疾病委員會主席李光申指出，再生醫療在我國發展應該採取「勇敢開放、有效監管」的態度。目前外界歧義主要是因為對再生醫學的內涵不了解，然而不諱言，目前仍有少數不肖業者混水摸魚。他認為，目前版本並沒有太大爭議，應是可以實際執行的，期待勇敢開放後，執法單位可以落實、讓國民健康更有把關。

李光申以自身執行台灣第一例的異體幹細胞臨床試驗為例，當時是使用在小腦萎縮症，屬於罕見疾病，後來成果技轉給生技公司。他表示，再生醫學是昂貴技術，未來國家給付應該優先用在急重難症。他亦建議，政府可以參考美國ARPA-H做法，將資源集中挹注，透過產學研組隊讓規模放大，以利進軍國際，並以取得美國FDA藥證為目標。

本次草案取消醫療機構可以設立生技公司執行再生醫療規範。李光申贊同並表示，此舉可以避免醫療院所形成球員兼裁判的狀況。他期許，我國第一位醫師總統賴清德即將就任，相信再生醫學的監管以及技術應用，可以更提升，我國在晶片產業已成護國神山，希望此次雙法可帶動再生醫學形成護國群山，帶動相關產業鏈發展。

「期待再生醫療雙法通過，但仍要看最後立法院通過版本」，亞東醫院副院長張至宏說，現在再生醫療仍有部分亂象流傳，有些沒有跟政府申請特管辦法的機構在私下執行類似療法，期待雙法通過後灰色地帶可以消失，不只對醫療機構監管加強，對民眾的品質更有保障。他提醒民眾選擇前仍要睜大眼睛，挑選政府核准的機構。

生技 美國 醫學

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