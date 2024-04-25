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金寧「千人剝蚵」活動周六登場 邀你體驗當「青蚵嫂」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金寧鄉石蚵文化季今年特別邀請台灣知名特技火舞團體來金演出，帶來精采刺激的視覺饗宴。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉石蚵文化季今年特別邀請台灣知名特技火舞團體來金演出，帶來精采刺激的視覺饗宴。圖／金寧鄉公所提供

金寧鄉石蚵文化季活動將於5月4日、5日在金門大橋慈湖端廣場舉行，以石蚵為活動主軸，推廣金寧鄉特色農產品，發展農家美食創意市集，並以多項孩童遊戲遊樂器材規劃好玩的遊樂場親子同樂，結合在地文化、食農創意市集、親子遊戲嘉年華、藝術表演4種推廣面向，重頭戲「千人剝蚵」訂本4月27日下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」舉行。

石蚵作為金寧傳統經濟特色產業，透過近年流行的食農教育，大小朋友們一同化身一日蚵農，在在地農民的帶領與解說下親自體驗，盼能推廣及傳承傳統文化，讓更多人看見這個寶貴的無形資產。活動也將與鄉內特色景點串聯，設計為期1個月的景點推薦員「打卡周周抽」活動，鼓勵在地民眾與外地遊客一同來金寧鄉走走。

主活動2天會有小朋友喜歡的大型遊樂設施及多項親子闖關體驗活動，除邀在地團體演出，也準備小朋友喜愛的哥哥姐姐唱跳秀、魔術等，更邀請台灣知名特技火舞團體表演。另外，此次推出新活動「石蚵大胃王」品嘗在地美食一同挑戰極限。除了海量石蚵麵線等你來挑戰，也有現烤鮮蚵美體驗、在地創意美食園遊會等，要讓大家品嘗到滿滿多樣美味的石蚵料理。

金寧鄉長楊忠俊表示，石蚵文化季這幾年不斷的調整與創新活動內容，期望透過更多元更豐富的活動帶來更好的活動效益，藉由活動帶動地方產業的發展，也歡迎民眾來石蚵的故鄉金寧鄉作客。

金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六登場，民眾可以現場品嘗新鮮海味。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六登場，民眾可以現場品嘗新鮮海味。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」盛大舉行，活動採自由入座，額滿為止。圖／金寧鄉公所提供
金寧鄉石蚵文化季的重頭戲「千人剝蚵」活動訂於本周六下午4時於古寧頭北山出海口「海堤」盛大舉行，活動採自由入座，額滿為止。圖／金寧鄉公所提供

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