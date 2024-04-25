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新店公車闖紅燈撞9歲男童險輾過 將調時相並改綠底白線

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新店安康路上月發生有孩童遭撞、差點被輾斃的情況，引發親子憂心，民代召集有關單位會勘。圖／陳乃瑜提供
新北新店安康路上月發生有孩童遭撞、差點被輾斃的情況，引發親子憂心，民代召集有關單位會勘。圖／陳乃瑜提供

新北新店安康路貫穿安坑地區，但最近卻頻頻傳出有交通安全問題，上月有孩童遭撞、差點被輾斃，引發親子及民代憂心。新北交通局回應，目前將規畫調整時相，也要改變斑馬線顏色；新店分局也說，將加強周邊交通違規取締。

安康路二段與安德街口於上月25日時，發生公車闖紅燈撞上1名正在走斑馬線的9歲王姓男童，還險些被輾過，所幸王童僅擦挫傷送醫後並無大礙，引發不少家長憂心。

新北市議員陳乃瑜指出，安康路二段和安德街路口，附近有幼稚園、國小，還有很多補習班、安親班、才藝班，是許多學齡孩童上、放學必經之路，為了孩子的安全，因此邀集交通局、區公所、安坑國小和里辦公室會勘，共同研議保護行人的交通設置規畫。

交通局交通安全科，將增設行人綠燈早開時相，拉長行人過馬路的時間，同時將斑馬線換成綠底白線，加強駕駛的辨識度；新店分局也說，將持續結合護童專案加強校園周邊交通違規嚴加取締。

新店客運公車於上個月在安康路二段上闖紅燈，撞上路口男童，還差點碾壓過。記者黃子騰／翻攝
新店客運公車於上個月在安康路二段上闖紅燈，撞上路口男童，還差點碾壓過。記者黃子騰／翻攝

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