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每年見家人一面 泰移工獲獎想告訴6歲女兒「爸爸得獎了」

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
泰國移工朋砂獲頒宜蘭模範勞工，最想與家人分享這分喜悅，尤其是6歲大的小女兒。記者陳敬丰／攝影
泰國移工朋砂獲頒宜蘭模範勞工，最想與家人分享這分喜悅，尤其是6歲大的小女兒。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府舉辦模範勞工表揚大會，表揚113名勞工，其中15名是外籍移工。來自泰國的朋砂今年41歲，在龍德工業區擔任宿舍管理員，說得一口流利的中文，既是管理員也負責翻譯。拿到這分榮耀，他最想與1年見一次面的家人分享，告訴才6歲的小女兒「爸爸拿到獎了！」

縣府勞工處今天上午在綠色博覽會場武荖坑風景區主舞台，辦理表揚大會，縣長林姿妙、議長張勝德等人出席。本次表揚的113名勞工包含企業勞工組42人、職業勞工組56人，以及藍領外國人組15人；5月1日勞動節當天，勞工持工會會員證或員工證都可免費逛綠博。

獲頒藍領外國人模範勞工的朋砂，已在台工作9年，先前陸續待過苗栗、桃園，宜蘭是第3個落腳點；4年前剛到宜蘭時，還只是擔任電子工廠的作業員，主管發現他中文說得極好，甚至還有讀、寫的能力，推薦升職為宿舍管理員，管理80多名泰國移工，也負責翻譯和處理生活大小事。

朋砂的中文是在台灣自學而成，2011年年輕的朋砂第一次到台灣工作，當時的苗栗移工不多，周遭全是台灣人，他只好逼自己趕快學會中文，透過網路、書籍與日常對話，沒多久已經能正常溝通，後來更是掌握說、寫，還能幫其他移工翻譯信件等等。

幫助他人溝通彷彿是朋砂的天職，他出身泰國少數民族阿卡族，族人生活在山上，不熟悉社會變化，「很多人出生時沒有登記，18、9歲才發現領不到身分證」，他和當律師的姊姊成立臉書社團，即使人在台灣也透過網路幫助同胞；除此之外，也經常組織公司的同鄉們參加縣府舉辦的各類體育活動。

遙想故鄉的家人，朋砂的大兒子19歲正在當兵，二女兒15歲，小女兒才6歲，他每年只有台灣農曆過年後回家2周，1年見上1次，幸好每天視訊通話，小女兒還是認得爸爸；今年成為模範勞工，朋砂也想與家人們分享喜悅，「第9年，爸爸終於拿到獎了！」

5月1日勞動節，勞工持工會會員證或員工證可免費逛綠博。記者陳敬丰／攝影
5月1日勞動節，勞工持工會會員證或員工證可免費逛綠博。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府頒發今年模範勞工，共113人獲獎，包含企業勞工組42人、職業勞工組56人，以及藍領外國人組15人。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣政府頒發今年模範勞工，共113人獲獎，包含企業勞工組42人、職業勞工組56人，以及藍領外國人組15人。記者陳敬丰／攝影

爸爸 移工

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