台大研究：新住民學童急於融入社會 飲食失序比率高

受政府新南向政策影響，新住民學童數量增加。台大公衛學院最新研究顯示，新住民學童比本國學童更容易出現飲食失序的情況，比率高出5%。台大公衛學院健康與行為科學研究所教授陳端容表示，這與新住民家庭對學童飲食控制採取寬鬆態度，以及新住民學童急於融入台灣社會，導致情緒障礙陷入飲食失序惡性循環有關。

在政府南向、新南向政策推行下，台灣跨國婚姻比率提高，其中74.1％來自中國大陸及東南亞國家。根據統計，111學年新住民子女學生數占比28.5萬，占總學生數7%。陳端容表示，這群新住民子女面臨文化適應及心理障礙等問題，恐因心理社會問題造成飲食失序比率提升。

研究團隊2019年針對新北市729名國中生，以飲食態度與行為量表、心情溫度計等評量指標，評估學生飲食失序的風險。結果顯示，11.4% 學生有飲食失序風險，新住民子女占16.85%，一般青少年占9.62%， 具明顯差異 。去年再針對新北市一家高中，共786位學生進行調查，結果同樣指出，新住民飲食失序比率明顯高於一般高中生。另，新住民子女情緒性飲食平均得分高於一般生。

陳端容表示，飲食失序定義是「不規則的飲食態度」，包括頻繁節食／禁食、強迫飲食/暴食、進食的內疚感、對身體形象過度關注、過度運動等，無論是新住民或一般青少年，肥胖與過重容易引起家人或同儕的體重嘲弄，易增加情緒困擾，間接導致飲食失序。

不過，研究結果指出，新住民子女與一般飲食失序路徑也有不同之處。陳端容說，一般青少年多是在家中遭家人體重嘲笑，引發情緒困擾；而新住民多是遭同儕嘲笑體重，引發情緒困擾，進而導致飲食失序。

陳端容說，新住民母親對於學童肥胖導致的健康風險，多持寬鬆態度，且容易以飲食作為鼓勵，導致孩童肥胖，而孩童因急於融入台灣社會，對於同儕嘲弄易感性高，導致情緒困擾，進入飲食失序的惡性循環；本國籍家長則較嚴格管理孩童飲食，肥胖孩子反而是在自家遭到嘲弄。

「新住民孩童飲食失序的問題，需要家庭與學校一起關注。」陳端容表示，據新北市資料顯示，新住民家庭教育程度偏低，多是大學以下，屬於教育弱勢，比起說服家庭，不如從學校著手，讓國高中健康老師了解學童飲食失序情況，否則根據國際資料，飲食失序學童成年後變成飲食障礙症比率為一般人的5倍。

台大公衛學院健康與行為科學研究所所長張書森表示，這項研究凸顯新住民飲食失序問題嚴重，而飲食失序與心理健康問題相關，這不是要戴著有色眼鏡看事情，而是讓國人了解，針對不同族群有不同系統性問題，期待國家社會關注青少年身心發展。